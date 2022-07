Le projet de loi organique sur l’information fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil des ministres, après avoir été examiné, jeudi dernier, en réunion du gouvernement. Passera-t-il l’écueil du Conseil des ministres après avoir été retoqué à plusieurs reprises par le chef de l’Etat ?

En tout état de cause, ce projet de texte, présenté par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a pour objectif la mise en place d’un «cadre législatif global qui contribuera à consolider la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique».

Il s’agira, également, de «favoriser l’émergence d’un paysage médiatique national ancré dans les réalités nationales, conscient des enjeux nationaux et internationaux et respectueux des chartes de l’éthique et de la déontologie», selon les termes du communiqué qui a sanctionné la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Aussi, l’élaboration de ce projet de texte organique vise notamment à «identifier les acteurs dans les différents supports médiatiques», «définir les règles générales relatives à leur organisation, leur régulation et leur contrôle» et «doter la profession de journaliste d’un statut particulier qui définit les conditions d’exercice de la profession et les droits et devoirs y afférents».

Le département de la communication table aussi sur d’autres objectifs particulièrement «écarter l’argent sale de l’investissement dans le domaine de l’information» et «instituer un conseil de presse et une autorité indépendante de régulation de l’audiovisuel».

Ces nouvelles dispositions permettront, souligne la même source, « l’amélioration de la qualité du service médiatique et de renforcer le professionnalisme dans les pratiques journalistiques en référant aux standards et normes internationaux en la matière».

Lors de la journée d’étude sur le système juridique du secteur de la Communication, organisée au mois de mai dernier, les participants ont procédé à la mise en place d’un arsenal juridique qui sera au service du système médiatique et permettant de relever les nombreux défis.

Ils ont souligné la nécessité d’organiser des assises nationales dédiées au secteur de l’information comportant des ateliers incluant des thèmes sur la presse écrite, électronique et audiovisuelle. Ils ont insisté aussi sur la prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des journalistes et l’encouragement de la mise en place d’organisations syndicales et professionnelles dédiées à cette catégorie.

Les participants ont appelé, d’autre part, à l’accélération de la promulgation de la loi sur la publicité, le renforcement de la représentation des journalistes au sein des instances de régulation du secteur et la fusion de l’autorité de régulation de la presse écrite et audiovisuelle au sein d’un conseil supérieur de l’information.

M. Bouslimani a indiqué que l’instauration d’un cadre juridique tenant compte des évolutions survenant dans le domaine de l’information et de la communication en Algérie est désormais «une nécessité incontournable» et ce, à travers la mise en place d’une organisation professionnelle, nécessaire au développement du système médiatique national.

Il avait estimé, la veille du 3 mai, que le souci du secteur consiste à «consacrer une approche participative pour la promotion de la profession de journalisme, et ce, dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la profession reposant essentiellement sur la liberté et la responsabilité».

