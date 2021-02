Le président du parti Talaie El Hourriyet par intérim, Abdelkader Saadi, a plaidé mardi pour le renforcement de l’indépendance de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans l’avant-projet de révision de la loi organique relative au régime électoral, en proposant que ses membres «soient élus et non pas désignés».

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des propositions de Talaie El Hourriyet concernant l’avant-projet de révision de la loi électorale, M. Saadi a précisé que «soucieux de la consécration de l’indépendance de l’Autorité nationale indépendante des élections, créée en 2019», le parti «propose que les membres de celle-ci soient élus et non pas désignés», appelant au renforcement de ses prérogatives afin qu’elle ne soit pas une simple administration budgétivore.

Après avoir salué la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à conférer aux institutions du pays une légitimité issue de la volonté populaire à travers la révision de la loi organique relative aux élections, il s’est félicité du mode de scrutin avec liste ouverte prévu dans la mouture, rappelant que c’était une revendication de son parti. M. Saadi a, par ailleurs, appelé à la suppression de l’article 176 de l’avant-projet de loi qui exige des partis l’obtention de 4% des suffrages exprimés lors des précédentes échéances électorales.

Selon lui, les listes indépendantes ne sauraient en aucun cas remplacer les partis politiques.

Concernant le contrôle de la campagne électorale, il a appelé à la suppression de la collecte des signatures pour barrer la route à la fraude et à l’argent sale.

Certains termes figurant dans l’avant-projet de loi doivent être explicités, a-t-il estimé, réaffirmant l’attachement de son parti à la revendication relative à la dissolution du Parlement actuel.

Au terme de la conférence, le responsable de Talaie El Hourriyet a souhaité au président de la République un prompt rétablissement pour la poursuite de la construction de la nouvelle Algérie avec des institutions fortes à la hauteur des ambitions du peuple algérien.

M. Saadi a aussi salué les efforts des personnels de santé, des corps de sécurité et de la Protection civile dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. n

Articles similaires