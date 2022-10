Les participants à un atelier de concertation sur le projet de loi portant statut de l’artiste ont mis l’accent mercredi à Ouargla sur la nécessité de mettre en place des mécanismes réglementaires permettant d’accompagner les artistes et promouvoir leurs créations. Intellectuels, comédiens, cinéastes et musiciens issus des wilayas d’Ouargla et de Touggourt, ont recommandé vivement la mise en place des mécanismes réglementaires à même d’accompagner les artistes, promouvoir leurs œuvres et protéger leurs droits socioprofessionnels. Pour le musicien Salah Ider, ces mécanismes «sont susceptibles de réhabiliter les artistes, y compris les anciens». Salah Ider a appelé les parties concernées par la culture à offrir des opportunités de participation de l’artiste dans les œuvres cinématographiques et artistiques prônées par les le ministère de la Culture et des Arts et de mettre en valeur, par conséquent, les différents genres artistiques des différentes wilayas dans le Sahara. De son côté, la plasticienne, Wafa-Rizo Zoghlèche, a suggéré, dans son intervention, l’intégration des sans emploi promus des établissements de la formation artistique, dans divers secteurs, et la création d’espaces artistiques pour permettre aux artistes, notamment les plasticiens, d’exposer leurs œuvres et de prendre part aux manifestations nationales et internationales pour promouvoir leurs activités récréatives. L’universitaire, Ahmed Beggar, a, pour sa part, proposé la réouverture des salles de cinéma pour relancer l’activité cinématographique dans la région, voire à l’échelle nationale. Les participants à la rencontre ont, à cette occasion, émis le souhait de faire de cette Loi la pierre angulaire dans l’accompagnement, le soutien, l’épanouissement des artistes et l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, notamment ceux des régions dans le Sud du pays, dans le but de promouvoir l’action culturelle à échelles locale et nationale. Faisant partie de regroupements de concertation, lancés depuis septembre dernier au travers les différentes wilayas du pays par le ministère de la culture et des Arts en vue d’enrichir le projet de loi de l’artiste, collecter ses suggestions et définir ses préoccupations, cet atelier qu’a abrité la maison de la culture Moufdi Zakaria d’Ouargla a regroupé, outre des représentants de la commission nationale chargée de la préparation de la loi précitée, les directeurs de la culture et des arts des wilayas d’Ouargla et Touggourt.

Articles similaires