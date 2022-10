Par Nadir Kadi

Le Parti des Travailleurs (PT) a réagi, vendredi, à la présentation par le gouvernement du projet de loi de finances 2023. Le mouvement politique, par la voix de sa secrétaire générale, Mme Louisa Hanoune, estime notamment que le volet social du texte, et plus exactement les détails de la politique de transferts, reste «peu lisible» sur sa forme et pas assez ambitieux sur le fond.

La responsable, qui critique ainsi la nouvelle forme de rédaction du projet de loi, qui complique les «lectures comparatives» avec les précédentes lois de finances, a par ailleurs qualifié de «point positif» l’absence de «nouvelles taxes et de nouveaux impôts (…) ou d’augmentation du prix du carburant».

Laa responsable politique a fait savoir, dans un long discours diffusé sur la page officielle du PT, que les responsables du parti continuent d’étudier les éléments des projets de loi. La «première lecture» qui a été faite a, cependant, «permis de relever une modification de la méthode d’élaboration du budget annuel de l’Etat et de la loi de finances». Une modification qui ne serait pas une simple question de forme, «il s’agit en réalité d’une question politique qui a des objectifs politiques», explique en ce sens Mme Louisa Hanoune, en y voyant une volonté de rendre difficile toute «lecture comparative» avec les précédentes lois de finances. «Aujourd’hui, les budgets sectoriels sont présentés comme un tout (…) Cela concerne le budget de gestion, le budget d’équipement (…) Cela rend difficile toute lecture comparative», ajoutant à titre d’exemple que les transferts sociaux sont devenus «invisibles (…) ventilés dans plusieurs secteurs alors qu’ils étaient présentés sous la forme d’un chapitre».

Louisa Hanoune indique ainsi que le Parti continuera la lecture du projet, qui avait été présenté la semaine dernière par le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, face à la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Il est à noter que les déclarations de Mme Hanoune laissent également apparaître pour le PT que le gouvernement n’irait pas assez loin dans la prise en compte de la situation sociale. Ainsi l’augmentation du budget de fonctionnement globale de 26% «en lien avec des hausses des salaires et de l’allocation chômage (…) reste peu détaillée, d’autant que le gouvernement reconnaît que la moyenne de l’inflation a atteint 9,6% en 2022».

Par conséquent, selon la responsable du PT, la hausse des salaires n’est plus un choix ou une orientation politique, mais une question de «sécurité nationale», tenant notamment pour preuves les tensions sociales et grèves qui ont marqué des pays également confrontés à de forts taux d’inflation. Et dans cette logique, le PT a également préconisé une série de mesures «urgentes» pour éviter le cycle inflationniste et la récession économiquement, notamment une «hausse du point indiciaire dans la Fonction publique de 100%, c’est-à-dire un doublement», ou encore de mettre en place «une échelle mobile des salaires et des pensions (…) dans le but de les indexer sur le coût de la vie, préserver le pouvoir d’achat et par conséquent stabiliser la consommation».

Des mesures que le PT souhaiterait voir accompagnées par «une création massive d’emplois pérennes» ; les initiatives du gouvernement dans ce domaine étant jugées insuffisantes : «L’Etat annonce la création de 60 000 nouveaux postes dans la Fonction publique, notamment 20 000 dans le secteur de la santé et 10 000 dans celui de l’éducation (…) Ce sont des chiffres très limités, incapables de couvrir le manque de travailleurs dans ces deux secteurs (…) d’autant qu’il s’agit ici, et dans une large mesure, de postes restés vacants depuis 2022».

Par ailleurs et sur un plan plus politique, la responsable du PT estime que le Projet de loi sur l’exercice du droit syndical contient également des éléments mettant en cause les libertés syndicales et le droit de grève. En ce sens, la secrétaire générale du Parti des travailleurs a estimé que «ce projet de loi est source d’inquiétude, il contient des limitations importantes et dangereuses, du droit de grève». La responsable faisant plus précisément référence à un éventuel «élargissement de la liste des secteurs interdits à la grève» qu’elle présente comme une démarche incertaine, pouvant toucher n’importe quel secteur dans les années à venir. n

