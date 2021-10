Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, en cours d’étude et de débat au niveau de la commission des finances et du budget de l’APN, propose de rendre incessibles, à compter du 31 décembre 2022, les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif du budget de l’Etat. Ainsi, le projet de loi, qui modifie l’article 41 de la loi de Finances 2001 et abroge l’article 209 de la loi de finances 2002, stipule que «les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif du budget de l’Etat sont incessibles à compter du 31 décembre 2022». Le PLF 2022, présenté dimanche par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, à la commission de l’APN, «entend déployer un cadre nouveau à ce segment de logement public locatif à travers l’adoption d’un cadre juridique approprié et des incitations financières», lit-on dans l’exposé des motifs du projet de loi. Aussi, «par souci de lutter contre toutes spéculations dans le secteur immobilier, après cession des logements publics locatifs, il est proposé d’introduire la disposition rendant incessible le logement public locatif» à compter du 31 décembre de l’année prochaine. n

