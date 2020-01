Deux jours après la demande de la Présidence, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exhorté plusieurs membres de son gouvernement d’entamer « sans attendre les travaux » devant conduire à une rapide présentation d’un projet de texte sur la criminalisation de « toutes les formes de racisme, de régionalisme et de discours de la haine ». C’est ce que rapporte un communiqué du Premier ministère (dont « Reporters » a reçu une copie) relatant la réunion du gouvernement de ce mercredi. Abdelaziz Djerad a demandé « au ministre de la justice ainsi qu’aux responsables des départements ministériels directement concernés » à ce que « tout le soin » soit « mis dans la détermination des responsabilités de tout citoyen et de tout groupe social face au devoir sacré lié au respect de la cohésion sociale et des valeurs d’unité et de fraternité qui ont cimenté la nation à travers son histoire » indique la même source.

La réunion considérée comme « la première d’une série de rencontres qui seront consacrées, chacune, à l’examen de plusieurs secteurs d’activité et ce, dans le cadre de l’élaboration et de l’enrichissement du Plan d’action du gouvernement devant être soumis aux travaux d’un prochain Conseil des ministres aux fins de validation » a également abordé un autre sujet, celui de «la lutte contre la bureaucratie au sein des rouages de l’administration publique ». A cet effet, il a été demandé aux ministres de recourir « aux nouvelles technologies permettant la prise en charge de ce type de préoccupations est vivement encouragé, à l’exemple des techniques de numérisation et des applications liées. »

