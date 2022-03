PAR INES DALI

Après la présentation à l’APN du projet de loi fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi, des députés ont émis des réserves quant à la protection des dénonciateurs de faits de corruption et appelé à une meilleure protection afin d’encourager les citoyens à lutter contre ce phénomène qui pèse lourdement sur l’économie nationale. Dans ses réponses à leurs réserves et questions, le ministre a assuré, quant à lui, que «le système législatif en vigueur permet de protéger les dénonciateurs».

Ces réserves sont relatives notamment à l’article 5 du projet de loi stipulant que le dénonciateur de faits de corruption doit dévoiler son identité et ont été soulevées lors de la séance plénière, dimanche, consacrée à l’examen du texte de loi. Pour eux, «même s’il met, effectivement, un terme aux dénonciations calomnieuses, l’article 5 du projet de loi ne rend pas justice aux personnes auteurs de véritables dénonciations», et «ne contient aucune facilitation ou motivation encourageant à dénoncer les faits réprimés par le législateur dans ce domaine». Le projet de loi stipule que la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption peut être saisie par «une personne physique ou morale sur des informations, des données ou des preuves liées aux faits de corruption, à condition que la plainte ou la dénonciation soit écrite et signée, et doit contenir assez d’éléments liés aux faits de corruption ainsi que l’identité du dénonciateur», mais «ne détaille pas avec précision la protection dont le dénonciateur de faits de corruption doit bénéficier».

Le député Messaoud Kerma du parti FLN a insisté sur l’importance de «protéger le dénonciateur de la corruption et de réhabiliter l’accusé s’il est innocent», celui du MSP Abdellah Haraychia a estimé que les dispositions de l’article 5 peuvent «dissuader les citoyens de dénoncer la corruption par peur de représailles», tandis que Abderrahmane Boukemouche (indépendant) a relevé «la nécessité de lutter en amont» contre ce phénomène, à travers «l’éradication de la bureaucratie» ainsi que «la conscientisation des citoyens à l’importance de dénoncer la corruption, tout en leur assurant la protection nécessaire».

Lors de la séance plénière consacrée aux réponses aux questions des députés sur la protection des dénonciateurs, le ministre de la Justice a affirmé que «le système législatif en vigueur permet de protéger les dénonciateurs conformément à l’article 65 du Code pénal et l’article 45 de la loi de lutte contre la corruption». Il a indiqué, à ce propos, que la loi relative à la lutte contre la corruption ainsi que le Code du commerce feront l’objet d’un «amendement urgent avant la fin de l’année», estimant que les procédures relatives à la lutte contre la corruption exigent la révision d’une série de lois dont le Code des procédures pénales, le Code pénal, la loi sur l’investissement et le Code des marchés publics.

Concernant la présidence de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption M. Tabi a indiqué que celle-ci sera confiée à une «personnalité nationale compétente» désignée par le président de la République. Les membres de l’APN ont, pour leur part, mis l’accent sur l’impératif d’assurer «l’indépendance de l’autorité» et d’élire son président au lieu d’être nommé, proposant, dans ce sens, «la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, permettant à cette Autorité de communiquer les informations aux différents organismes à l’image de la Cour des comptes et les juridictions». Ils ont, également, proposé la désignation des délégués de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption à travers le territoire national, soulignant l’importance de «publier le rapport annuel de l’Autorité sur son site électronique après sa présentation au président de la République».

La Haute autorité, selon le ministre de la Justice, sera dotée d’une «instance d’enquête financière et administrative», et le projet de loi «fait partie des moyens de lutte contre la corruption qui a touché, ces dernières années, tous les domaines de la vie». La lutte contre les délits de corruption passe, a-t-il dit, par la «répression» mais surtout par «le changement des mentalités et des comportements».

Il a précisé que la Haute autorité est «une instance de prévention» avant tout, et rappelé qu’il existe des parties spécialisées notamment dans la lutte contre la corruption, dont les instances financières à l’image de la Cour des comptes et les instances judiciaires. Le texte de loi, présenté plus tôt dans la journée de dimanche, stipule que la Haute autorité est composée d’un président nommé par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, tandis que ses membres, au nombre de 12, sont nommés par décret présidentiel pour un mandat de cinq ans non renouvelable. n

