Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public, jeudi 28 juillet 2022, ses résultats financiers du 1er semestre 2022.

Les revenus de Ooredoo (Algérie) ont atteint 42,6 milliards de dinars algériens au 1er semestre 2022, contre 41 milliards de dinars durant le 1er semestre 2021, soit une progression de 4,3%.

Le parc clients est quant à lui estimé à 12,9 millions d’abonnés à fin juin 2022.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a atteint 15,6 milliards de dinars algériens au 1er semestre 2022, contre 14.6 milliards de dinars à la même période de l’année 2021, soit une progression de 6,4%.

En termes d’investissements durant le premier semestre 2022, Ooredoo Algérie a consacré 6,6 milliards de dinars algériens, contre 3,6 milliards de dinars durant la même période de l’année 2021, soit une progression de 86,5%.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Ooredoo Algérie clôture le premier semestre de l’exercice 2022 par des résultats positifs confirmant ainsi la viabilité de sa stratégie tournée vers la transformation digitale, qui contribuera à faire de l’économie numérique un moteur de développement du secteur de la téléphonie mobile en Algérie grâce notamment au renforcement de nos investissements. Le bilan d’activités de Ooredoo au 1er semestre 2022 a dépassé nos prévisions grâce notamment à la multitude des actions à Responsabilité sociétale dans des domaines aussi divers que l’environnement, l’éducation, le volontariat et la santé. Ces résultats prouvent une fois de plus que Ooredoo a adopté une stratégie fiable et qui s’est traduite notamment par sa certification de « Best Place To Work » ainsi que sa double consécration des prix du Silver Stevie Award et le Bronze Stevie Award, respectivement pour son offre YOOZ et sa politique en termes de Ressources Humaines durant la pandémie de la COVID-19.» n

