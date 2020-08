Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a invité dimanche, dans un communiqué, l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques, ayant obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation de leurs programmes d’importation et d’exploitation d’établissement, à se présenter au siège du ministère à El Madania, à Alger, à «l’effet de leur notifier la régularisation de leurs dossiers».

Le ministère de la Santé – Direction générale de la pharmacie et des équipements, a indiqué que le présent communiqué tient lieu de convocation aux opérateurs pharmaceutiques.

