Après les deux avertissements adressés à Numidia TV et Echourouk TV, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a haussé le ton en appelant au respect de l’éthique professionnelle mettant en garde contre toute transgression qui pourrait entraîner un retrait de l’autorisation d’exercice par les pouvoirs publics.

Cette succession d’interventions illustre manifestement que l’Arav a du pain sur la planche durant cette période de Ramadhan où des chaînes de télévision offrent à leurs téléspectateurs des programmes qui suscitent répulsion, colère et indignation.

Dans ce nouveau rappel à l’ordre, l’Autorité n’a pas eu des mots tendres à l’égard des programmes diffusés qu’elle qualifie de «médiocres» et «d’immoraux».

En effet, dans un communiqué conjoint du président de l’Arav et du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l’Arav a rappelé aux chaînes de télévision l’impératif «de se conformer strictement aux observations et recommandations» émises dans ses communiqués du 23/03/2020 et du 22/04/2020, soit à l’approche du début du mois de Ramadhan.

C’est ainsi que l’Arav déplore «des dépassements professionnels attentant à la morale, lors de la diffusion par certaines chaînes de programmes médiocres et immoraux durant le mois de Ramadhan», appelant à mettre fin à ces dérapages qui ne servent guère la scène médiatique.

Pour l’Arav, le rôle qui incombe aux médias est celui de «la promotion de la créativité intellectuelle et artistique dans le respect des fondements et principes de la société et les valeurs religieuses et nationales», invitant ainsi les responsables de ces chaînes à «bannir, dans leurs programmes du mois de Ramadhan, toute forme de violence, à respecter les principes de la profession et raffiner les goûts».

L’Autorité, présidée par Mohamed Louber, est «déterminée à promouvoir et réguler la scène audiovisuelle conformément à l’éthique de la profession, mettant en garde contre tout manquement qui pourrait induire un recours au retrait de l’autorisation d’exercer l’activité audiovisuelle accordée par le ministère de la Communication aux chaînes de télévision de droit étranger».

Il faut relever que l’Arav est intervenue dès les premiers jours du mois béni en brandissant un avertissement à la chaîne Numidia TV suite à une émission de caméra cachée intitulée «Ana wradjli» (Mon mari et moi) qui comprenait de «flagrantes infractions ayant entamé l’éthique professionnelle et attenté à l’ordre public».

«Compte tenu du souci de l’Arav de veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans tout programme audiovisuel, et après avoir visualisé l’émission de caméra cachée intitulée ‘Ana wradjli’, diffusée sur la chaîne privée Numidia TV, le 24 avril, laquelle a suscité de vives réactions auprès de citoyens à travers les réseaux sociaux, mais aussi auprès de la presse nationale au sujet des infractions flagrantes, entamant l’éthique professionnelle et attentant à l’ordre public, à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes loin de tout respect de la dignité humaine, adresse un avertissement à la chaîne Numidia TV, pour ne plus diffuser ce type de programmes, se réservant le droit de prendre d’autres mesures en cas de récidive», indiquait un communiqué de l’Arav.

Cet avertissement a été suivi par des excuses présentées par la chaîne qui admet sa dérive. S’en est suivi, deux jours plus tard, un second avertissement adressé à Echourouk TV suite à la diffusion de «Dar Laadjab», contenant des propos malveillants portant atteinte à la dignité», outre «le non-respect des intérêts du pays».

Compte tenu de la «gravité d’un tel programme», le président de l’Arav a adressé, le 28 avril courant, via un appel téléphonique, «aux responsables de la chaîne, un avertissement oral pour ces graves dépassements», indiquant qu’ils «se sont engagés à arrêter le programme et à prendre des mesures pénales contre l’équipe de cette série», laquelle devait «faire l’objet d’un contrôle préalable par la chaîne», soulignait alors un communiqué de l’Arav.

Cette dernière a relevé que «partant du principe que la liberté est une responsabilité et non un moyen pour enfreindre les valeurs et porter atteinte à la dignité et aux intérêts du pays, l’Arav a adressé un avertissement oral à la chaîne Echorouk TV, relevant «la nécessité pour cette chaîne de se conformer aux règles et à l’éthique professionnelles».

Vraisemblablement, ces avertissements successifs signent que l'Arav retrouve désormais sa vocation de régulation d'un champ audiovisuel dans tous ses états, un arbitrage qui gagnerait cependant à être exercé de façon ininterrompu et pas uniquement lors des dépassements.