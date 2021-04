L’Assemblée générale extraordinaire (AGE) des Groupes Sonatrach et Sonelgaz a approuvé, mardi, la création d’une société mixte chargée de la mise en oeuvre du Programme national des énergies renouvelables, sous la supervision du Ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, indique le Ministère de l’Energie et des Mines dans un communiqué. L’approbation de la création de cette société mixte (Sonatrach 50% et Sonelgaz 50%) a eu lieu lors d’une réunion de l’AGE Sonatrach/Sonelgaz, présidée par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, au siège du Ministère, en présence des ministres des Finances et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, respectivement Aïmene Benabderrahmane et Chems Eddine Chitour, en tant qu’invité d’honneur, précise la même source. Le président directeur général (Pdg) du Groupe Sonatrach, Toufik Hekkar et celui de Sonelgaz, Chaher Boulakhras ont pris part également à cette réunion. (APS)

