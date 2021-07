Près de 379.000 unités de logement ont été livrées jusqu’à juillet courant, dans le cadre du programme national de logements en cours de réalisation et qui comporte globalement plus de 1,2 million d’unités, selon un bilan présenté, mardi, lors d’une visite du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane à des projets de logements dans la capitale. Elaboré par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, le bilan fait ressortir que sur le total du programme actuel du logement et qui vise à réaliser 1.239.201 unités, il a été procédé à la livraison de 378.970 unités jusqu’à juillet. Ces logements livrés sont répartis entre 110.520 logements publics locatifs LPL (social), 18.816 logements LPA (Logement promotionnel aidé), 142.561 logements de la formule de vente par location (AADL), 8.090 logements LPP (Logement promotionnel public), 60.009 logements ruraux et 37.974 unités dans le cadre des lotissements sociaux. Quant au taux d’avancement des travaux du programme national de logements en cours, le bilan précise que 50% du programme ( 613.991 unités) sont actuellement en cours de réalisation, tandis que les travaux de réalisation de 23% du programme (279.969 unités) ont été finalisés. Ainsi, le taux des logements, dont la réalisation n’a pas encore débuté, est estimé à 28 % (345.241 unités). Dans la wilaya d’Alger, le bilan élaboré par la wilaya fait état de la livraison de 18% du programme consacré à la wilaya, soit 29.612 unités, dont 15.935 unités de la formule AADL, 5.611 logements LPP et 3.655 LPL (social). Toujours dans la capitale, un total de 126.695 unités (76% du programme de la wilaya) sont en cours de réalisation, contre 11.309 unités non encore lancées (6%).

