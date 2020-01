Institut français d’Alger centre-ville

16h00-17h45: Film documentaire «Demain est à nous», (salle de spectacle). Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn… Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses. Réservation à l’adresse:

filmdemainestanous2020.alger@if-algerie.com

18h00: Exposition Afrique en «créa-action» (salle d’exposition). Dès le 15 janvier 2020, un chantier artistique en ébullition/un laboratoire de création sera amorcé. Les contours de la création, en adéquation avec la thématique, seront déjà esquissés par le collectif des étudiants africains d’Alger. Dans la soirée du 30, en présence du public sous forme de performance, le collectif des étudiants africains Carrefour CADENKOSO pourra alors achever son œuvre. Entrée libre.

18h00 – 19h00: Place aux petits : la médiathèque hors les murs. Séance ludique pleine de partage et de convivialité à l’Hôpital Lamine Debaghine (ex-Maillot), Bab El Oued, Alger. Au programme : lecture du conte «Encore un frère!»

18h00 – 20h00: Rencontre avec Kaouther Adimi, (salle de spectacle). Et lectures de textes par Yasmine Sadoud et Lynda Bensid, (salle de spectacle). Réservation à l’adresse:

kaoutheradimi2020.alger@if-algerie.com

18h00 – 02h00: Exposition : Médiath’ART (Médiathèque). Depuis plus d’une année, la médiathèque de l’Institut français d’Alger a mis en place une parenthèse d’art plastique, une bulle d’expression libre au profit d’artistes professionnels ou amateurs souhaitant partager leurs créations avec les adhérents de la médiathèque. La médiathèque accueille l’artiste peintre Abla Benbaibeche qui propose une exposition de tableaux de peinture intitulée : «le monde vu par l’art naïf». Entrée libre.

20h00 – 21h00: Place aux petits : les mystères des animaux (Médiathèque). Découvrir le fabuleux monde animal en s’amusant. Un atelier multimédia destiné aux enfants de 5 à 7 ans pour développer leurs connaissances du monde vivant (espace Image et son). Entrée libre.

20h00 – 21h15: Place aux petits : la biodiversité qu’est-ce que c’est ? (Médiathèque). À quoi servent les fleurs dans les villes ? Pourquoi protéger les araignées ? Quel est le rôle des plages ? La nature va-t-elle disparaître ? La biodiversité, tout le monde en parle, sans toujours savoir ce que c’est. La médiathèque vous propose de découvrir les richesses de notre planète et quelques idées pour la protéger. Une animation destinée aux enfants de 8 à 12 ans (espace France contemporaine). Réservation à l’adresse :

enfantslabiodiversite2020.alger@if-algerie.com

20h00 – 21h45: Lecture à voix haute : être vivant, l’écrire, le dire et le lire en une nuit brillante d’idées nouvelles ! Une scène vous est dédiée à la médiathèque de l’Institut français d’Alger, afin de lire à voix haute vos textes préférés. Pour participer, merci d’envoyer vos textes à l’adresse suivante :

med.ifalger@gmail.com avant le dimanche 26 janvier.

20h00 -00h00: Tournois de jeux vidéo. Vous aimez jouer ? Vous aimez vous divertir ? Venez participer à nos tournois de jeux vidéo sportifs au niveau de l’espace «Image et son» (FIFA 20 et PES 20 sur consoles et des jeux de course sur ordinateurs). Entréelibre.

21h00-22h00: Jeu du cadavre exquis (salle de spectacle). Quoi de plusvivant que de jouer et rire ensemble avec KamelAbdat, humoriste et enseignant de français. Il viendra animer et vous faire participer au jeu du cadavre exquis. Un jeu original et convivial, qui sera un moment de partage et de création commune pour aboutir à des phrases insolites et déjantées! Avec simplement : nom + adjectif + verbe + COD + adjectif, nous composerons à l’unisson des moments loufoques.

Réservation à l’adresse:

jeuaveckamelabdat2020.alger@if-algerie.com

22h00 – 23h00: Concert de musique. Un univers musical inédit est proposé à la médiathèque. ZAKI PROJECT revient avec une fusion des sons chaâbi, méditerranéen, maghrébin et afro-gnawi. Un voyage exceptionnel à travers les genres musicaux s’offre à vous ! Entrée libre.



Institut français d’Alger

Annexe Hydra

18h00 – 19h30: Conférence «Sommes-nous en équilibre avec le monde qui nous entoure ?» La société évolue, l’information nous envahit tous azimuts à la vitesse de la lumière et l’on se doit d’être ou de devenir de plus en plus performant. Et si nous agissions en donnant du sens à nos actions, que nous nous engagions à faire fructifier notre élan vital et transformions notre stress en énergie positive ? Avec Pr. Ourida Belkacem, Professeur de Psychologie à l’Université d’Alger. Entrée libre.

18h30 – 20h00: Rencontre avec les «Alumni» – Échange informel entre les diplômés des écoles et universités françaises qui résident en Algérie et les candidats. Entrée libre.

20h00 – 22h00: Soirée karaoké



Centre Diocésain des Glycines Alger-centre

18h00: Rencontre avec l’écrivain-traducteur Salah Badis, auteur de «Ce sont des choses qui arrivent» Entrée libre.



Institut National Supérieur de Musique

18h00 – 20h00: Conférence : une vie en musique. Par ses palettes esthétiques et la gymnastique émotionnelle qu’elle entraine, la musique influe sur les processus physiologiques de l’homme. Sédative ou stimulante, elle dissèque nos souvenirs et donne corps à toute impression évanescente. Avec Dr Mouloud Ounnoughene, neurochirurgien et musicologue.



Galerie IFru.Design Alger

18h00 – 20h00: Soirée Slam: les deux sœurs, animée par l’artiste – plasticien Karim Sergoua



Librairie Chihab

18h00 – 20h00: Rencontre avec Amin Khan : Être vivant, entre engagement et éthique. Rencontre avec Amin Khan, directeur de la collection «Nous Autres, le manifeste pour une Algérie heureuse».

18h00-21h00: Atelier dessin pour enfants sur l’être vivant. Le doyen du dessin de presse Slim animera un atelier de dessin autour du vivant auprès d’un jeune public.

4El Bayazin, Maison d’édition Hydra, Alger

18h00-20h00: Conférence «Regards entrecroisés sur Alger, cité vivante !». Vue d’en bas, à coup de crayon… en couleurs ou toute en sonorités : regards entrecroisés sur Alger : cité vivante. Photographe, auteur/caricaturiste, animatrice, jettent leur intime regard sur une génération qui se réinvente, anime et perpétue l’espoir grand de rester : vivant ! avec Hichem Baba Ahmed – Le Hic, caricaturiste; Ahmed Ait Issad, photographe; Amel Feddi, animatrice-productrice radio. Entrée libre.



Librairie le Point-virgule , Chéraga, Alger

18h00 – 02h00: Table-ronde et exposition de peintures, Soirée exceptionnelle avec table ronde, exposition et musique. Animée par : Amin Zaoui, Rabéa Djelti, Amina Mekahli, Mustapha Nedjai, Kamel Bouchama et Jaoudet Guassouma. Entrée libre.



Librairie L’arbre à dires

Sidi Yahia, Hydra, Alger

20h30 – 21h15: Rencontre avec Hajar Bali autour de son nouveau roman «Écorces», Dans ce premier roman qui déjoue les codes de la saga familiale avec ampleur et modernité, Hajar Bali entrecroise les destins de ses personnages et les moments clésde l’histoire de l’Algérie du XXe siècle, explorant avec force et délicatesse la question de l’indicible. Ou comment rendre compte de l’humain, de sa complexité, de sesparadoxes, au-delà du langage et de sesaxiomes, dansce qui ne peut être nommé. Entrée libre.



Librairie Le 88, rue Didouche Mourad, Alger

19h00: Rencontre avec l’écrivain Hamid Abdelkader, auteur de «L’homme de cinquante ans» Entrée libre.



Centre Culturel Universitaire Hamani CCU (à côté de la Mosquée Rahma, Alger)

18h00 – 21h00: Conférence «Frida Kahlo l’artiste peintre qui crie Vive la vie !» par Barkahom Ferhati, historienne d’art. Café artistique animé par Narimène Mezghiche, artiste peintre.

Lecture des textes de l’atelier d’écriture du CCU, Être vivant, animée par Mohamed Djebarri. Entrée libre.



Librairie Mauguin

18 place du 1er novembre, Blida.

18h00: Soirée poétique. Rencontre intitulée «Être vivante, dans le reflet de l’âme des femmes», avec Khaoula Khaldoune, médecin gynécologue; Fatma-Zohra Benyahia, professeuren lettres françaiseset Faiza Acitani Stambouli, poétesse. Modérée par Yasmine Lounissi. Rencontre suivie d’une visite guidée du musée miniature exposé au siège des Établissements Mauguin jusqu’au 6 février 2020, intitulée : «Mauguin se raconte : dans le chemin du bonheur vers la pérennité absolue». Entrée libre.



Galerie Bloom, art factory

El Biar, Alger

18h00 -02h00 : Rencontre Peut-on continuer à vivre dans sa bulle face aux changements et enjeux actuels ? Sélection d’une dizaine d’artistes bédéistes, caricaturistes et illustrateurs (créations + exposition)

Les visiteurs participeront en glissant des idées et solutions pour les enjeux actuels. Les artistes se relayeront à la table de travail afin de réaliser des planches à partir des idées recueillies par les visiteurs; donner du sens à sa vie et à ses actions; en quoi être vivant nous obligent a passer à l’action, qu’est-ce-qu’être vivant ? À l’issue de cette soirée, les planches réalisées seront reliées en album. Entrée libre.



Le Pupitre, Boulevard Zighout Youcef, Alger centre

18h00 – 00h00: Atelier participatif «Dans le noir nous verrons clair, mes frères.» Cet atelier est un projet d’œuvre participative sonore proposé par Le Pupitre. Le public est invité à répondre à la question : Comment vivre demain ? Les contributions orales enregistrées durant la nuit constitueront par la suite une œuvre sonore consultable en ligne. Réservation à l’adresse: lepupitrendi2020.alger@if-algerie.com



Algerian Center for Social Entrepreneurship Boulevard

des Martyrs, Alger

20h00 – 22h00: Table-ronde «La biodiversité marine : des initiatives innovantes». De la promotion du tourisme sous-marin à la pratique de la pêche écoresponsable et en passant par la dépollution naturelle de la mer, plusieurs associations de différentes wilayas côtières algériennes feront une présentation de leurs projets innovants sur la biodiversité marine. Présentations suivies d’un débat avec le public. Organisé par la Délégation de l’Union Européenne en Algérie en partenariat avec les associations Mare Nostrum Cherchell, Home Tipaza et Barbarous Oran. Modérée par Samir Grimes, maître de conférence à l’École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral. Entrée libre.



Artissimo,

École artistique, Alger

21h00-23h00: Conférence : Météorites et émergence de la vie. À défaut d’organismes vivants, les météorites ont-elles apporté sur Terre les briques de la vie ? En partant des météorites, nous aborderons toutes ces questions qui engagent notre passé en même temps que notre avenir, avec Matthieu Gounelle, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle et chargé de conservation de la collection de météorites. Entrée libre.



Ecole El Malek,

Dely Ibrahim, Alger

18h00-23h00: Ateliers et sketches sur l’être vivant, Atelier plantes pour les tous petits, sketch sur le vivant pour le collège et exposé sur l’environnement pour le lycée.



Lycée International Alexandre Dumas, Ben Aknoun, Alger

18h00 – 23h00: Mur d’expression. Les lycéens animeront un mur d’expression artistique sur lequel ils laisseront libre court à leur imagination sur les sujets variés de l’écologie, la biodiversité et plus généralement le vivant, animé par Rachida Azdaou, professeur d’art plastique.

20h00 – 00h00: Exposition, projection et animation musicale, coup de projecteur sur le cinéma algérien. Une rétrospective des plus belles années du cinéma algérien à travers des extraits de films qui ont bercé nos vies et marqué notre imaginaire collectif dans une ambiance conviviale et festive. Entrée libre.



École Supérieure Algérienne des Affaires, Les pins Maritimes

18h00-20h00: Conférence: «Demain les post humains: le futur a-t-il encore besoin de nous ?». Face au progrès incessant des sciences et des technologies, qu’advient-il des enjeux éthiques ? Observateur d’une nature humaine devenue incertaine, le philosophe livre un regard critique et pédagogique sur la naissance redoutée d’un monde posthumaniste, avec Jean-Michel Besnier, professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université et Hafid Hamdi-Chérif, philosophe. Entrée libre.

4École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme

El-Harrach, Alger

18h00 – 20h00: Conférence : «Quelle résilience face aux changements climatiques ?». Face aux changements climatiques, engendrant sécheresse, montée des eaux et érosion des côtes, les pôles urbains sont en première ligne. Comment la ville peut-elle s’adapter face à cette mutation et ces risques socio-écologiques ?, avec Servane Gueben-Venière, géographe, et post-doctorante à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Entrée libre.

