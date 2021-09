« Le Ministre de la Jeunesse et des sports, M. Abderrazak SEBGAG a signé, le mardi 7 septembre 2021, la décision ministérielle n°165 portant mise en place d’une commission mixte entre le MJS et la Fédération algérienne de football chargée de l’examen et suivi de la situation du professionnalisme en Algérie, sa composante, ses missions et son fonctionnement. », a indiqué hier, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Cette commission, présidée par M. Ameur MANSSOUL, en remplacement de M. Mohamed MECHERARA, est composée des membres suivants :

Représentants du MJS :

M. Mohamed Nadir BELAYAT, membre.

M. Sid Ahmed AMROUNI, membre.

M. Adel LECHAT, rapporteur.

Représentants de la FAF :

M. Mohamed MECHERARA, membre.

M. Yacine BENHAMZA, membre.

M. Réda ABDOUCHE, membre.

« Cette commission aura, parmi ses missions, à diagnostiquer l’état du professionnalisme en Algérie et de proposer des solutions pour remédier aux problèmes auxquels il fait face depuis plus d’une décennie, conformément aux lois et règlements de la FIFA et de la CAF », a précisé l’instance fédérale algérienne..

La même source ajoute qu’« elle (la Commission, ndlr) se réunit, quand c’est nécessaire, sur demande de son président, et dont les conclusions de chaque réunion seront consignées dans un procès-verbal et un registre numéroté, mais non exécutables qu’après accord du Ministre. »

Enfin la FAF conclut en indiquant : « Pour rappel, cette commission a été installée le mercredi 9 juin 2021 au siège du MJS lors d’une cérémonie présidée par l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, M. Sid Ali KHALDI, avant qu’elle ne fasse l’objet d’une décision ministérielle signée par l’actuel ministre et qui sera publiée dans le bulletin officiel du MJS. ». n