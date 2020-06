Le Professeur Lyes Rahal, directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du Comité de surveillance et de suivi du Coronavirus, a déclaré que l’augmentation du taux de contamination à la Covid-19, ces derniers jours, a touché les personnes actives âgées entre 25 et 49 ans, lors de son passage en tant qu’invité du programme matinal sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale. Il a ajouté que les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui souffrent de maladies chroniques sont les plus vulnérables au virus et représentent le plus grand taux de mortalité.

Il a également précisé que l’augmentation du nombre de contamination par le Coronavirus ces derniers jours était «prévisible suite à l’assouplissement des mesures de quarantaine et la levée progressive du confinement, d’autant plus que le citoyen algérien a négligé l’application des mesures préventives et des gestes barrières».

Toutefois, il a affirmé une diminution du nombre de décès au cours des dernières semaines, soulignant que «cette diminution était un premier indicateur important pour le comité sur l’évolution de la propagation de la Covid-19 en Algérie, ajouté à un deuxième indicateur important, qui est la diminution des patients placés sous respirateurs dans les services de réanimation».

Dans ce contexte, Lyes Rahal a salué la rigueur du gouvernement dans l’application des lois concernant le respect des mesures de prévention du virus, ainsi que le rôle des enquêtes épidémiologiques qui aident à diagnostiquer les cas confirmés et à déterminer les sources de sa propagation.



Appel pour se faire dépister au moindre symptôme

Par ailleurs, afin d’endiguer la propagation du virus, il a lancé un appel aux citoyens pour qu’ils se fassent dépister au moindre symptôme de la maladie. En insistant sur le fait que, pendant le mois de juin, il n’y a pas de grippe saisonnière et que toute personne présentant des symptômes devrait se rendre immédiatement au service de dépistages le plus proche.

Le directeur de l’INSP a également mentionné que la cellule opérationnelle du suivi des enquêtes épidémiologiques s’est déplacée cette semaine au niveau de plusieurs wilayas. Une équipe est arrivée, durant la journée de lundi, dans la wilaya d’Oran, dirigée par le Professeur Mohamed Belhocine, épaulé par un groupe de la wilaya d’Oran et d’Aïn Témouchent. Elle sera présente aujourd’hui, dans la wilaya de Tlemcen.

Illustrant ainsi la stratégie d’intensifier les «enquêtes épidémiologiques actives», en se déplaçant sur les lieux mêmes des foyers de contaminations ou des cas probables, afin de déceler les cas de contacts et d’appliquer le protocole de traçage, du traitement et l’isolement des moindres cas suspects.



60 000 enquêtes épidémiologiques menées

Dans le contexte épidémiologique actuel, il a expliqué que l’objectif principal des enquêtes épidémiologiques dans les différentes wilayas est d’endiguer la propagation du virus dès l’apparition du moindre cas suspect de la pandémie.

En ce qui concerne le nombre d’enquêtes épidémiologiques, le Professeur Lyes Rahal a révélé que 60 000 enquêtes épidémiologiques ont été menées au niveau national. Il a ajouté que les tâches du comité scientifique se concentreront à l’avenir sur la stratégie de surveillance de l’épidémie et de son évolution et sur le respect des mesures préventives jusqu’à la disponibilité du vaccin.

Au final, le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du Comité de surveillance et de suivi du Coronavirus, a encore une fois rappelé que le meilleur moyen d’endiguer la propagation du coronavirus est de la responsabilité citoyenne dans l’application stricte des mesures barrières, en l’occurrence le port du masque obligatoire dans les lieux publics, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains. Des gestes simples pour sauver des vies. <

