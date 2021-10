Les services des Douanes ont saisi plus de 21 millions d’unités de produits pyrotechniques depuis début 2021, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). «Dans le cadre de la protection de l’économie nationale ainsi que la sécurité et la santé des citoyens et de la lutte contre toutes les formes de fraude, de contrebande et de crimes économiques conformément à la législation et réglementation en vigueur, les services des Douanes algériennes ont enregistré plus de 80 opérations de saisie de produits pyrotechniques de différents types, depuis début 2021», précise la même source. Ces opérations ont permis la saisie de plus de 21 millions d’unités de produits pyrotechniques de différents types d’une valeur de plus de 22 millions DA, a noté la source, indique la même source ajoutant que le montant des amendes est de plus de 476 millions Da. Ces opérations, menées par les services et les brigades opérationnelles des Douanes algériennes, ont également permis la saisie de 13 véhicules, 3 camions, un (1) tracteur et une remorque. Dans le cadre de la même opération, 77 individus ont été arrêtés et présentés devant les juridictions compétentes, selon la même source, ajoutant que «les services et les brigades opérationnelles des douanes restent mobilisées pour faire face à toute tentative préjudiciable à l’économie nationale et à la santé publique». n

