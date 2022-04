Après dix jours de Ramadan, la hausse des prix sur des produits de large consommation persiste, mettant à rude épreuve le pouvoir d’achat des consommateurs.

Par Khaled Remouche

Les ménages à revenus moyens se plaignent de la flambée des prix des produits des produits de large consommation les plus prisés : la courgette à 140 dinars le kilogramme, la salade à 200 dinars, la pomme de terre à 110-120 dinars, la tomate à 100-120 dinars. La viande rouge a connu, elle, une hausse de 15% à 20%. Le prix de la viande blanche est passé de 380 dinars à 420 dinars le kilogramme. Après dix jours de carême, cette fièvre des prix ne s’est pas apaisée, loin s’en faut, affectant le pouvoir d’achat de la majorité des ménages. Cette hausse est d’autant plus incompréhensible que la courgette était cédée avant le ramadan à 70 dinars. Ce qui veut dire tout simplement qu’en dépit des effets de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien ce prix a pu être maintenu à la veille du mois sacré. Ce qui nous conduit à conclure que les forces spéculatives ont joué comme à l’accoutumée, dénotant encore une fois la difficulté des départements ministériels concernés à maitriser le marché. Il était prévisible que le scénario de la flambée allait se reproduire ce ramadan dans la mesure où la feuille de route du ministère du Commerce arrêtée fin 2020 pour moraliser le marché en coordination avec les associations de protection des consommateurs et des intervenants dans le commerce intérieur n’est pas encore appliquée. Du coup, tous les ingrédients qui alimentent les flambées des prix sont présents en ce mois de ramadan : insuffisante régulation, multiplication des intermédiaires, contrôle insuffisant, absence de traçabilité et de transparence dans les transactions commerciales, désorganisation des marchés de gros de fruits et légumes, impact insuffisant de l’ouverture des marchés de proximité. Commençons par l’insuffisante régulation : il est anormal que la pomme de terre soit cédée à 110 dinars-120 dinars, alors que la pomme de terre de saison de Mostaganem conjuguée à celle de Oued Souf est entrée sur le marché. Nous ne sommes pas en période de soudure. A cela s’ajoute le déstockage de quantités de pomme de terre par les offices publics. Tout cela démontre l’inefficacité du système de régulation et notamment du système Syrpalac. Concernant la multiplication des intermédiaires, les transactions se font, nous l’avons vérifié en dehors des enceintes des marchés de gros, ce qui donne un indice que les hausses proviennent entre autres de l’absence d’un circuit direct : agriculteur – marché de gros- marché de détail.

Les nombreuses plaintes des ménages sur cette flambée des prix et cette saignée du pouvoir d’achat de la majorité des citoyens n’ont pas fait bouger les ministères d’un iota en dépit des différentes assurances sur l’approvisionnement du marché. Face à ces flambées récurrentes des prix, les augmentations des salaires et des pensions de retraite par la mécanique de l’IRG et la hausse des rémunérations des fonctionnaires, c’est à dire en particulier des enseignants, du personnel de santé, des policiers et des pompiers via la révision du point indiciaire, soit au total un relèvement des salaires moyens entre 4000 et 12.000 dinars risquent d’être absorbées. Des augmentations de salaires certes bienvenues mais qui risquent de ne pas compenser la hausse des prix des produits de large consommation. Tout cela interpelle les plus hautes autorités qui doivent prendre des décisions rapides pour apaiser la situation. <