Les importations de produits alimentaires ont baissé. C’est du moins ce qu’annonce la direction générale des Douanes algériennes. Et cette institution chiffre la baisse de la facture d’importation des produits alimentaires à près de 7% tout au long de l’année 2019. Il faut dire que la facture des importations de ces produits avait atteint 7,32 milliards de dollars l’année dernière, contre 7,86 mds de dollars l’année d’avant, autrement dit, en 2018, réalisant ainsi une baisse de 546 millions de dollars. Cette baisse est liée, selon la direction des Douanes, à une diminution des importations de certains produits à l’instar des céréales, du lait et produits laitiers, des sucres et des légumes. Cette tendance à la baisse de la facture des importations n’a pas intéressé les produits alimentaires de première nécessité. Elle a tout autant concerné les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux et autres résidus solides. Ces derniers ont été importés pour 514,06 millions usd, contre 634,23 millions usd, en baisse de près de 19%. Toutefois, cette baisse de la facture des importations a été de moindre ampleur s’agissant d’autres produits alimentaires très prisés par les Algériens.

C’est notamment le cas du café, thé et épices qui se sont chiffrés à 314,37 millions usd, contre 343,25 millions de dollars. Il en est de même concernant les légumes avec 285,88 millions usd, contre 303,78 millions usd ainsi que des préparations alimentaires diverses. La direction des Douanes, qui évoque les importations d’huile de soja et ses fractions, fait état de leur recul de 3,19%. Par ailleurs et face à la baisse de la facture de l’importation des produits alimentaires, celle des fruits a carrément explosé, de l’ordre de 70%.

Dans les faits, la direction des Douanes annonce que les achats de fruits frais ou secs se sont chiffrés à 246,72 millions usd contre 145,21 millions de dollars. La hausse de l’importation a aussi intéressé les tabacs et succédanés de tabac. L’importation de ces produits, pourtant très nocifs pour la santé, a augmenté à 334,35 millions usd sur les onze premiers mois de 2019, contre 257,87millions usd à la même période de l’année précédente. Les Douanes font état en outre de l’importation d’animaux vivants. Cette importation a également progressé à 246,78 millions usd, contre 141,96 millions usd. S’agissant des importations de médicaments pour la vente au détail, il est annoncé qu’elles ont baissée de 6%. Elles sont de l’ordre de 1,042 md usd, contre 1,108 md usd, toujours selon la direction des Douanes.

