L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a lancé, dimanche, une campagne de sensibilisation sur la Loi de finances complémentaire (LFC 2022) au profit des commerçants de détail de produits alimentaires, indique un communiqué de l’Union. Cette campagne a pour objectif de «garantir l’approvisionnement continu du marché en produits alimentaires de large consommation et soutenir les efforts de l’Etat pour lutter contre la spéculation illicite», ajoute la même source. Dans ce cadre, l’Union a instruit les coordinateurs locaux et les présidents de fédérations sous sa bannière, à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires, de coordonner et coopérer avec les directions de commerce, les services locaux des impôts et les associations de protection du consommateur, afin de garantir la réussite de la campagne de sensibilisation et les sorties de terrain au niveau national à partir de dimanche. L’UGCAA a appelé à la mobilisation de tous les commerçants, les artisans et les opérateurs économiques, notamment les détaillants et grossistes des produits alimentaires, et à leur association à cette opération dans le but de les informer et leur expliquer les dispositions de la LFC 2022 qui prévoient notamment le calcul de l’impôt dans la marge de bénéfice pour produits subventionnés dont les prix sont plafonnés. La campagne vise «à rassurer les commerçants et à contribuer à la levée de toute ambiguïté et appréhension quant à l’acquisition de ces produits, en les exhortant à assurer l’approvisionnement du consommateur, notamment en huile, farine et semoule». Les commerçants ont également été appelés à adhérer à la démarche de l’Etat visant à lutter contre la spéculation illicite, à signaler et à dénoncer les spéculateurs partant du principe de citoyenneté, en les incitant à ne pas céder aux rumeurs tendancieuses et à consacrer les principes de solidarité et d’entraide avec le consommateur, en évitant la hausse des prix». L’Union a affirmé, en outre, «sa parfaite adhésion et son soutien inconditionnel aux démarches et politiques adoptées par l’Etat en matière de lutte contre la spéculation illicite dans les produits subventionnés de large consommation». D’autre part, l’UGCAA a salué les décisions «courageuses et rigoureuses» prises par le Gouvernement, exprimées récemment par le Premier ministre à l’APN, lequel a affirmé que «l’Etat frappera d’une main de fer quiconque oserait toucher aux vivres des Algériens» ou déstabiliser la société et les institutions de l’Etat, se félicitant des sanctions engagées par la justice contre les personnes impliquées. L’Union a mis en avant «ses efforts incessants visant à dévoiler tout individu impliqué dans ces crimes, de même que les opportunistes qui ciblent la stabilité du pays et tentent de ruiner son économie», appelant les commerçants «à dénoncer et à signaler les spéculateurs, ainsi que les opportunistes et les détenteurs d’argent sale qui aspirent à détruire le pouvoir d’achat du citoyen, à déstabiliser l’Etat, ses institutions et son économie». Enfin, l’UGCAA a rassuré les consommateurs de la disponibilité des produits alimentaires de large consommation, affirmant impératif de rationnaliser la consommation et de ne pas céder aux rumeurs et informations fallacieuses. (APS)

Articles similaires