Après l’envolée inédite générée par la guerre en Ukraine, les prix des produits alimentaires ont amorcé une tendance à la baisse depuis déjà quelques mois, se situant à des niveaux nettement en dessous de ceux qu’ils avaient atteints durant plusieurs semaines après l’entame du conflit armé russo-ukrainien.

Pour le mois de novembre, ces prix sont restés stables, alors que ceux des céréales ont enregistré un recul durant le même mois, indique l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui attribue cette tendance baissière notamment à la prolongation du corridor maritime en mer Noire.

Pour les denrées alimentaires, l’indice FAO a «très légèrement» diminué par rapport à son niveau du mois d’octobre. Il «n’est plus que de 0,3% supérieur à son niveau de novembre 2021», selon l’organisation. Quant aux prix des céréales, ils ont affiché un recul beaucoup plus important le mois dernier, soit 1,3%, ajoute la même source, précisant que le blé a reculé de de 2,8% et le maïs de 1,7% durant cette période, «en partie sous l’effet de la prolongation de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire», explique-t-elle.

Pour rappel, l’Algérie, en sa qualité de gros importateur de céréales, est en train de renforcer ses stocks en opérant une série d’achats depuis le début du conflit en Ukraine.

La dernière opération du genre effectuée par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a eu lieu la semaine dernière, à travers l’achat d’une importante quantité de blé tendre lors d’un appel d’offres, a rapporté Reuters. La quantité achetée est estimée entre 450 000 et 500 000 tonnes, selon des négociants européens, cités par l’agence britannique Reuters. Le prix est compris entre 354 et 355 dollars la tonne (coût et fret compris), a-t-on précisé.

L’organisation économique a une nouvelle fois abaissé ses perspectives de production céréalière mondiale ; elle devrait se replier de 2% en 2022 comparé à l’année précédente, une réduction qui «reflète en partie les faibles perspectives de production de maïs en Ukraine», poursuit la FAO, précisant que «45 pays, dont 33 en Afrique, 9 en Asie, 2 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 1 en Europe, ont besoin d’une aide alimentaire extérieure pour faire face aux conflits, aux évènements météorologiques extrêmes et à l’inflation galopante».

Pour les prix des huiles végétales, c’est l’inverse qui s’est produit, avec une augmentation de 2,3% en novembre, qui met fin à sept mois consécutifs de baisse, souligne la FAO, sous l’effet d’une hausse de l’huile de palme et du soja.

Par ailleurs, l’indice FAO des prix du sucre a rebondi de 5,2% en novembre. Les retards de récolte dans les principaux pays producteurs et l’abaissement du quota d’exportation en Inde suscitent des tensions et entraînent une recrudescence des achats. <

