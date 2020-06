Les marchés des produits alimentaires resteront dans l’incertitude pendant plusieurs mois encore à cause du COVID-19 mais le secteur de l’agroalimentaire devrait s’avérer plus résilient que d’autres face à la crise pandémique, selon un nouveau rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce rapport sur les perspectives de l’alimentation donne à voir les premières prévisions sur les tendances de la production et des marchés en 2020-2021 pour les produits alimentaires les plus commercialisées – soit les céréales, les huiles végétales, la viande, les produits laitiers, le poisson et le sucre. S’agissant des tendances et perspectives clés pour les principales denrées alimentaires en 2020/2021, le rapport de l’Organisation onusienne souligne que «malgré les incertitudes causées par la pandémie, les premières prévisions de la FAO pour la période 2020/21 indiquent une situation confortable pour l’offre et la demande de céréales. Les premières prévisions suggèrent que la production mondiale de céréales en 2020 pourrait dépasser de 2,6% le niveau record de l’année dernière». Quant au commerce mondial de céréales en 2020/2021, il devrait atteindre les 433 millions de tonnes, soit une augmentation de 2,2 % (9,4 millions de tonnes) par rapport à 2019/2020. Concernant la viande, les prévisions indiquent que sa production totale dans le monde devrait diminuer de 1,7 % en 2020, à cause des maladies animales, des perturbations sur les marchés dues au COVID-19, et des effets persistants des sécheresses. Pour le poisson, la FAO prévoit que la pandémie du COVID-19 continuera à avoir de lourdes conséquences cette année sur les marchés des produits de la pêche, en particulier les produits frais et les espèces couramment utilisées dans la restauration. Concernant le sucre, les prévisions indiquent que sa production mondiale en 2019-2020 devrait baisser pour la deuxième année consécutive. Pour le lait, il est indiqué que «malgré les perturbations sur les marchés causés par la pandémie du COVID-19, la production mondiale de lait s’avère résiliente, et pourrait même connaître une hausse de 0,8 pour cent en 2020». Cependant, les prévisions indiquent que les exportations mondiales des produits laitiers devraient subir une contraction de 4%, et la demande d’importations connaître des difficultés. Quant aux huiles végétales, les dernières prévisions 2019/2020 de la FAO indiquent une situation mondiale marquée par une baisse de l’offre et la demande, à cause d’une forte diminution de la production. Les prévisions provisoires pour 2020/2021 suggèrent que l’offre pourrait rester trop faible par rapport à la demande. Dans un autre chapitre, la FAO montre que «si l’on compare la situation actuelle aux crises mondiales des prix des produits alimentaires de 2007-2008, le monde est dans une meilleure position aujourd’hui puisque les perspectives de la production mondiale de produits alimentaires sont positives, les stocks sont fournis, les cours internationaux des produits alimentaires sont faibles et le commerce est davantage mondialisé. De plus, les décideurs politiques ont plus d’expérience dans la gestion des crises mondiales, et ils sont également mieux informés et mieux préparés. «Néanmoins, bien que globalement il y ait assez de nourriture pour tout le monde, la forte baisse de la croissance économique provoquée par la pandémie s’est traduite par des difficultés à accéder à la nourriture, limitant la capacité des personnes à se procurer assez de nourriture, en particulier dans les pays déjà touchées par des souffrances liées à la faim et par d’autres crisses bien avant le COVID-19», note la FAO. Le rapport annonce, par ailleurs, une amélioration des indices FAO des prix des produits alimentaires, qui est largement reconnu comme le principal indicateur de l’évolution des prix sur les marchés internationaux des produits alimentaires. <

Articles similaires