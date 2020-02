La metteure en scène italienne Cheira Di Marco et des représentants de l’association socioculturelle «SOS Bab El Oued» ont animé, hier, une rencontre avec la presse pour la présentation de la pièce «Bellezza» (beauté) dont la générale sera donnée mercredi 19 février à 18H au Théâtre national algérien Mahieddine Bechtarzi. Mise en scène par Cheira Di Marco et produite par « SOS Bab El Oued », la thématique de la pièce est inspirée d’une histoire réelle qui s’est passée à Maamoura, dans la ville de Saïda, pendant les années noires où un groupe de terroristes a essayé de détruire la fresque collective peinte en 1973 par Boukhari Zerrouki, Denis Martinez, Mohamed Khedda et Mohamed Baghdadi. Les villageois ont constitué un groupe de patriotes pour la sauver et ont réussi. Cette histoire est interprétée par de jeunes acteurs, avec un travail de réécriture collective afin qu’«elle puisse parler en tout lieu, en tout temps, parce qu’elle véhicule un message destiné à tout le monde », souligne-t-on dans la présentation de cette nouvelle production qui a nécessité près d’une année de préparation.

La metteure en scène italienne a dévoilé, lors de cette rencontre avec la presse qui s’est déroulé au TNA, que «l’équipe a beaucoup travaillé sur le texte et fait des recherches pour apporter de nouvelles idées sur ce produit qui est un travail collectif. J’ai beaucoup appris lors des différents échanges avec les membres de la troupe de l’association et chacun de nous s’est adapté à l’autre».

Articles similaires