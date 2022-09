L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires se retrouveront demain pour une nouvelle réunion mensuelle de l’Opep+.

Par Feriel Nourine

Comme elle le fait à chaque rendez-vous du genre depuis de nombreux mois, l’alliance devra discuter de la démarche à adopter dans le marché pétrolier auquel ses membres injectent une bonne partie de l’approvisionnement.

Or, la situation actuelle de ce marché et la tendance baissière qui caractérise les prix depuis plusieurs semaines plaident pour un scénario où la prudence sera encore de mise chez les 23 pays membres de l’Opep et leurs 10 alliés menés par la Russie.

La volatilité continue, en effet, de peser sur les séances d’échange, sur fond d’une série de paramètres qui impactent négativement sur les cours, dont notamment la récession. Du coup, l’Opep+ n’hésite pas à renouveler sa prudence à chacune de ses régions, faisant la sourde oreille aux appels des pays gros consommateurs en vue d’obtenir plus de brut dans les robinets du groupe des 33.

Dans cette logique, il n’est pas exclu que l’alliance s’abstienne carrément d’ajouter encore plus d’or noir dans son offre pour le mois d’octobre. Dans le programme d’augmentation graduelle qu’elle a mis en place, l’Opep+ pourrait, en effet, observer une trêve demain en réaction à un marché que certains de ses pays membres commentent ces derniers jours en mettant en avant l’incertitude qui le caractérise.

Lors de sa dernière réunion, tenue le 03 août, l’Opep+ n’avait d’ailleurs pas hésité à réviser fortement en baisse le supplément qu’elle avait injecté à son offre pour les mois de juillet et août derniers. Elle s’est contentée de mettre 100 000 barils par jour pour septembre contre 648 000 bpj pour les deux mois précédents, soit le plus bas ajout depuis l’entame du programme de hausse de l’alliance, en août 2021.

Depuis cette réunion, le marché évolue quasiment au même rythme, et dans la même tendance, poussant un pays comme l’Arabie saoudite à dire un peu plus sur les raisons qui ont poussé à cette modeste augmentation, mais aussi sur les mesures qui pourraient être prises d’ici décembre 2022, date d’expiration de l’accord de réduction, et même au-delà.

A ce propos, le ministre saoudien de l’Energie, Mohamed Ben Selmane, a même évoqué, il y a quelques jours, l’éventualité de nouvelles réductions de la part de l’Opep et ses partenaires.

L’Opep+ a les moyens de «réduire à tout moment sa production» pour faire face aux défis d’un marché pétrolier «tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême», a-t-il affirmé. Les propos du ministre saoudien pourraient même être interprétés comme une annonce de nouvelles réductions, sachant que ce dernier a fait part d’un travail qui va être entamé dans le cadre d’un nouvel accord qui viendrait relayer celui en place jusqu’à fin 2022. Pour le ministre saoudien, «la volatilité et la faible liquidité envoient des signaux erronés aux marchés à un moment où l’on a besoin le plus de clarté». «Le cercle vicieux dans lequel est plongé le marché est amplifié par un flux d’histoires infondées» portant sur «une destruction de la demande, des nouvelles sur un retour de grands volumes d’offres, et l’ambiguïté et l’incertitude sur les impacts potentiels des plafonds de prix, des embargos et des sanctions», constate-t-il à ce propos, avant de souligner qu’«au sein de l’Opep+, nous avons connu un environnement beaucoup plus difficile par le passé et nous en sommes sortis plus forts et plus soudés que jamais». Il a ajouté que le groupe était en train de travailler pour un nouveau programme en 2023.

A la veille de cette nouvelle réunion de l’Opep+, les pays du G7 sont revenus à la charge dans le dossier du plafonnement des prix du pétrole russe, évoqué début juin dernier.

Les ministres des finances des Etats-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Japon se sont accordés, vendredi, sur un plafonnement à venir du prix du pétrole russe importé. «Aujourd’hui, le G7 a franchi une étape essentielle dans la réalisation de notre double objectif, à savoir exercer une pression à la baisse sur les prix mondiaux de l’énergie tout en privant Vladimir Poutine de revenus pour financer sa guerre brutale en Ukraine», s’est empressé de déclarer la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Pour l’heure, les modalités d’application d’un tel dispositif n’ont pas été dévoilées. «Le plafond des prix sera fixé à un niveau basé sur une série de données techniques et sera décidé par l’ensemble de la coalition avant sa mise en œuvre», ont annoncé les sept pays. Ils ont néanmoins confirmé leur volonté d’interdire aux compagnies d’assurances et de réassurance de couvrir le transport maritime de pétrole russe si ce dernier est acheté à un prix inférieur ou égal à celui «déterminé par la large coalition de pays adhérant au plafonnement de prix ou le mettant en œuvre».

Le président russe, Vladimir Poutine, n’a pas tardé à réagir à cette annonce, en menaçant de couper les livraisons de pétrole aux pays du G7 si leur plan venait à être mis à exécution. <