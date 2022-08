Par Feriel Nourine

Les récentes spéculations sur de nouvelles restrictions sur la production de l’Opep+ pourraient bien se transformer en réalité. C’est, en tous les cas, ce que laissent entrevoir les déclarations du ministre saoudien de l’Energie, Abdelaziz ben Salman.

Face à un marché marqué par une forte volatilité et livré à une série de paramètres déstabilisateurs, dont notamment la menace de récession sur la demande mondiale de brut, M. Ben Salman n’hésite pas à évoquer l’éventualité de nouvelles réductions de la part de l’alliance regroupant l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie.

L’Opep+ a les moyens de «réduire à tout moment sa production» pour faire face aux défis d’un marché pétrolier «tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême», a-t-il affirmé. Les propos du ministre saoudien pourraient même être interprétés comme une annonce de nouvelles réductions, sachant que ce dernier a fait part d’un travail qui va être entamé dans le cadre d’un nouvel accord qui viendrait relayer celui en place jusqu’à fin 2022.

Pour le ministre saoudien, «la volatilité et la faible liquidité envoient des signaux erronés aux marchés à un moment où l’on a besoin le plus de clarté».

«Le cercle vicieux dans lequel est plongé le marché est amplifié par un flux d’histoires infondées» portant sur «une destruction de la demande, des nouvelles sur un retour de grands volumes d’offre et l’ambiguïté et l’incertitude sur les impacts potentiels des plafonds de prix, des embargos et des sanctions», constate-t-il à ce propos, avant de souligner qu’«au sein de l’Opep+, nous avons connu un environnement beaucoup plus difficile par le passé et nous en sommes sortis plus forts et plus soudés que jamais».

Les premiers signes annonciateurs de nouvelles restrictions en provenance de l’Opep+ n’ont peut-être pas attendu les déclarations toutes fraîches du ministre saoudien de l’Energie pour se manifester. Le supplément de tout juste 100 000 barils par jour injecté par l’alliance à son offre de septembre est venu témoigner d’une prudence toujours en éveil chez l’alliance, et prête à influer sur ses décisions à tout moment.

Et c’est assez clairement ce qui s’est produit début août, lorsque la 31e réunion des 13 pays membres de l’Opep et leurs 10 alliés a donné lieu à cette augmentation, la plus faible depuis août 2021, lorsque l’Opep+ a commencé à assouplir progressivement son programme de réduction mis en place en mai 2021. L’alliance avait commencé par ajouter 400 000 bpj durant plusieurs, puis 432 000 bpj, avant de passer à 648 000 bpj pour juillet et août 2022.

Pour rappel, l’accord de réduction, entré en vigueur en mai 2022 pour riposter à l’effondrement des cours du pétrole engendré par la pandémie de Covid-19, a été prolongé jusqu’à décembre 2022. Un nouvel accord n’est pas exclu par l’Opep+ pour l’année prochaine, selon Abdelaziz ben Salman.

«Nous allons bientôt commencer à travailler sur un nouvel accord au-delà de 2022», a même annoncé le ministre saoudien de l’Energie, représentant du premier exportateur mondial de brut, chef de file de l’Opep et principal artisan de l’accord en cours, aux côtés de la Russie.

Un accord qui, s’il venait à être dégagé, et à porter sur un nouveau programme de réduction ou un prolongement du programme en place, s’inscrirait aussi en droite ligne avec les dernières prévisions de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole sur la croissance économique mondiale et la demande pétrolière en 2022.

Celle-ci a été de nouveau revue à la baisse par l’organisation qui mise désormais sur une croissance de 3,1%, contre les 3,5% qu’elle avait prévus au cours des mois précédents. Cette tendance serait le résultat d’«une croissance en baisse au second trimestre dans les grandes économies et une tendance molle observée dans certaines économies clés», explique la même source.

C’est la seconde révision à la baisse qu’opère l’organisation après celle de mai, lorsqu’elle était descendue à 3,5% contre 3,9% préalablement.

En matière de demande mondiale de brut, l’Opep prévoit une croissance de 100 millions de barils par jour contre 100,3 mbj prévus dans ses rapports des derniers mois. Un abaissement des prévisions qu’elle justifie par «les anticipations de retour de restrictions liées à la Covid-19 et les incertitudes géopolitiques persistantes» au cours du second semestre de l’année.

La démarche adoptée par l’Opep+ se base sur une prudence qu’impose une série de facteurs impactant l’économie mondiale, entre tensions géopolitiques et problèmes de chaîne d’approvisionnement existants, persistance de la pandémie de Covid-19, montée d’inflation, niveaux de dette souveraine dans un grand nombre de régions ou encore durcissement monétaire des banques centrales aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et dans la zone euro. <

