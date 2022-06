Dans le cadre des négociations que mènent les dirigeants des pays du G7 pour plafonner les prix du pétrole russe, la France remet sur la table la question de l’offre et appelle les pays producteurs à hausser leur production pour juguler la hausse des cours sur le marché. Un appel qui vise assez clairement l’Opep+, constamment mis sous pression par les pays consommateurs afin d’injecter plus de brut dans le marché. Pour preuve c’est l’Iran et le Venezuela, membre de l’Opep et donc partenaires dans l’alliance, qui sont cités par la présidence française, en marge du sommet Elmau en Allemagne, qui regroupe les dirigeants des États-Unis, de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, du Canada et du Japon autour d’un sommet qui s’achève aujourd’hui et durant lequel les membres du G7 ont réfléchi aux moyens de plafonner les prix du pétrole produit par la Russie. «Nous avons besoin que les pays producteurs produisent davantage de manière exceptionnelle», le temps de passer le cap de la crise», a affirmé Paris, cité par l’AFP.

Dimanche, la présidence française avait exposé sa vision concernant le processus à adopter pour plafonner les prix du brut russe. En marge du sommet, la France s’est toutefois montrée favorable à la fixation d’un «prix maximum du pétrole» au niveau de l’ensemble des «pays producteurs» afin de contrer l’envolée des prix provoquée par la guerre en Ukraine.

Paris n’est pas «opposé par principe» à la proposition américaine de plafonnement des prix mais «ce qui serait pour nous beaucoup plus puissant c’est qu’on mette un prix maximum au pétrole qui vienne de tous les pays producteurs», a souligné l’Elysée.

«C’est ce qu’il faut qu’on réengage dans la discussion avec Opep+, et avec tous les producteurs de pétrole au monde», avait alors ajouté la même source, tentant une nouvelle opération de pression sur les 13 pays de l’Opep et leurs 10 alliés, dont la Russie, alors que leur prochaine réunion mensuelle est programmée pour ce jeudi.

Lors de sa dernière réunion mensuelle, l’Opep+ avait décidé de rehausser son supplément mensuel en le portant à 648.000 barils par jour pour le mois de juillet contre 432.000 bpj auparavant.

La pression sur les pays producteurs reprendra visiblement de plus belle lors de la visite que s’apprête à effectuer le président américain Joe Biden en Arabie saoudite, en juillet.

Son homologue français Emmanuel Macron est aussi «en contact» avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, ainsi que le nouveau président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, a relevé l’Elysée.

«Il y a des ressources ailleurs qu’il faut aller explorer aussi», a poursuivi la présidence française.

«La négociation sur le dossier nucléaire iranien est aujourd’hui bouclée en ce qui concerne le nucléaire mais ne l’est pas en ce qui concerne la relation entre l’Iran et les Etats-Unis sur une question spécifique, les sanctions américaines liées au terrorisme», a-t-elle dit.

«Donc il y a un nœud à dénouer le cas échéant» pour que le pétrole iranien puisse être «remis sur les marchés», a-t-elle souligné. «Le pétrole vénézuélien doit aussi pouvoir être remis sur le marché», a poursuivi l’Elysée, dans la l’objectif de remettre dans le marché le pétrole de ces deux pays soumis aux sanctions américaines.

