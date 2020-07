Le trou d’air tant redouté se confirme, l’économie réelle ralentit au premier trimestre de l’année, avant même que la pandémie de coronavirus ne soit déclarée en tant que telle. Les chiffres communiqués, hier, par l’Office national des statistiques (ONS) à propos de l’évolution de l’activité industrielle, toutes branches confondues, donnent froid dans le dos. Le secteur de l’énergie qui enchaîne les contreperformances depuis maintenant plusieurs années n’a pas dérogé à la règle puisqu’il a observé une baisse de 1,2% de la production au premier trimestre de l’année en cours et par rapport à la même période de l’année dernière.

L’année 2019 a été, en effet, clôturée par une croissance négative de -4,9% dans le secteur des hydrocarbures. Les contreperformances du secteur en 2019 étaient de moindre ampleur par rapport à celles enregistrées l’année d’avant, le secteur pétrolier et gazier avait enregistré une croissance négative de -6,4%. Le secteur entame l’année 2020 sous de mauvais auspices, puisqu’il enchaîne une nouvelle contreperformance qui se traduit par la baisse de la production durant le premier trimestre. En effet, les hydrocarbures ont reculé de 3,3%. Ce repli de la production s’explique, essentiellement, par une baisse de 3,9% de la branche «pétrole brut et gaz naturel» et une chute de 11,9% de celle de «liquéfaction du gaz naturel», explique l’Office national des statistiques dans sa note de conjoncture évaluant l’évolution de la production industrielles durant les trois premiers mois de l’année. Durant cette période, faut-il le rappeler, les volumes des exportations de pétrole et de gaz ont nettement reculé, notamment vers les clients traditionnels de l’Algérie, ce qui expliquerait probablement la baisse des volumes produits, même si les contreperformances de l’amont pétrolier et gazier datent depuis maintenant plus d’une décennie. Il va sans dire que compte tenu des engagements de l’Algérie dans le cadre de l’accord de limitation de la production de l’Opep, sa production de pétrole brut évoluait en baisse, mais ce repli se ferait sentir dans les prochaines notes de conjonctures de l’ONS pour le second, le troisième et le quatrième trimestres de l’année.



Des baisses sur toute la ligne

Plus globalement, la note statistique de l’ONS lève le voile sur un déclin net de l’activité industrielle dans le pays, dont la baisse de la production est évaluée à -6,7% durant le 1er trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019. L’organisme public en charge de l’information statistique fait constater que durant les trois premiers mois de l’année en cours, la production industrielle du secteur public a connu des baisses au niveau de la plupart des secteurs d’activités à l’exception des industries de l’agro-alimentaire et des industries diverses, qui ont connu des hausses respectives de +5,9% et de +51,7%. Les mines et carrières ont affiché une baisse de production de 4,8%. Cette tendance est perceptible, notamment au niveau des branches de «l’extraction de la pierre argile et sable» (-1,7%), l’extraction du sel (-10,7%) et celle du minerai de phosphates (-25,1%). Les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) ont chuté de 38,2%. Ce résultat est dû à «des chutes importantes induites par un certain nombre d’activités, notamment la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-40%), la fabrication des biens de consommation métalliques (-39,5%) et la production et transformation des métaux non ferreux (51,8%). Les matériaux de construction, pour leur part, ont enregistré une décroissance substantielle avec -11,5%. Cette variation négative s’explique, notamment, par le recul de la production des branchse des liants hydrauliques (-12,8%), la fabrication des matériaux de construction et produits rouges (-7,4%) et l’industrie du verre avec (-13%). Cette branche souffre bien évidemment du déclin de la commande publique, lequel recul a été aggravé par les mesures de confinement à partir de mars 2020. De nombreuses entreprises du secteur sont carrément sur le point de déposer le bilan. Les industries chimiques ont observé, également, une baisse de 11,5%, les textiles (-14,6%), les industries des bois et papier (-23,3%), les cuirs et chaussures (-20,4%). Les professionnels des secteurs redoutent le pire puisque les statistiques du 1er trimestre ne couvrent pas les dégâts occasionnés par les mesures de confinement des populations liées à la pandémie de coronavirus. Les entreprises souffrent également du manque de matières premières suites à la paralysie qui affecte le commerce mondial. <