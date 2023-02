Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a tenu une réunion avec les représentants des unités de transformation des productions halieutiques, pour s’enquérir de leurs préoccupations et faire le point sur leur activité en prévision du mois de Ramadhan prochain, a indiqué samedi un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, tenue jeudi au siège du ministère, en présence de cadres de son département, M. Salaouatchi a appelé les représentants des unités de transformation à développer leurs activités en utilisant le produit local de la filière de l’aquaculture dans leur industrie, selon la même source. Evoquant les préparatifs du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques pour le Ramadhan prochain, le ministre a salué les efforts des unités de transformation pour assurer des produits de qualité et à des prix raisonnables tout au long de ce mois sacré, a conclu le communiqué.

