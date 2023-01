Par Feriel Nourine

Nouvelle acquisition par Sonatrach dans la cadre du renforcement de ses capacités gazières. La compagnie nationale d’hydrocarbures pourra prochainement compter sur l’entrée en service du complexe de traitement du gaz (CPF) à Hassi Tidjerane, dans la wilaya de Timimoun.

Le taux de réalisation de cette infrastructure a atteint 99% et sa livraison est prévue pour le trimestre en cours, avec une capacité de traitement de 4 millions de mètres cubes de gaz par jour, indique un communiqué du groupe, faisant suite à une visite effectuée, jeudi, sur les lieux par le PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar.

Le traitement du gaz au niveau du CPF se fait à travers 2 chaînes de productions d’une capacité de 2 millions m3 par jour chacune.

Avec ceux de Tinerkouk et Hassi Bahamou, le complexe de Hassi Tidjerane s’inscrit dans le cadre des nouveaux projets développés par Sonatrach afin d’augmenter ses capacités de production de gaz naturel à hauteur de 12 millions de m3/jour, rappelle la même source.

Avant le CPF, le premier responsable du groupe énergétique national était à Hassi Rmel, dans la wilaya de Laghouat, où il a été informé de l’état d’avancement des travaux d’évaluation et de développement du Lias Carbonaté «LD2». Lesquels travaux connaissent «une progression notable, d’autant plus qu’il a été procédé à la récupération de 15 puits inutilisés ou utilisés dans l’injection du gaz, ainsi qu’au forage de 3 nouveaux puits», fait savoir un autre communiqué de Sonatrach, affirmant que les opérations de forage des puits ont donné «des résultats considérables» en matière de production. Celle-ci a atteint un niveau «estimé à 3,7 millions de m3/jour en gaz riche en condensats et passera à 8 millions de m3/jour avant la fin du premier trimestre en cours, puis à 15 millions m3/jour vers la fin de l’année», explique la même source.

M. Hakkar a, par ailleurs, inspecté la mise en service du puits «HR124» bis qui était dans «un état stagnant». Il a été relancé «à la faveur d’opérations d’entretien et de stimulation, entamées par la Direction régionale de Hassi R’mel, dans le cadre du programme tracé pour l’activité d’exploration et de production, en vue de l’exploitation des réservoirs Lias Carbonaté «LD2», «à moindre coût», ajoute-t-on.

La stratégie de renforcement des capacités de production de gaz poursuit son bonhomme de chemin chez la compagnie nationale des hydrocarbures qui multiplie ses opérations d’exploration, de découvertes et d’exploitation et production sous escorte d’ambitions et projections nettement à la hausse. Il s’agit, d’une part, de répondre à la demande nationale et, d’autre part, de satisfaire des commandes de clients étrangers qui veulent plus de gaz algérien depuis que le début de la guerre en Ukraine, poussant les gros consommateurs de cette énergie à quêter des alternatives au gaz russe.

Pour cette année 2023, Sonatrach est appelée à doubler sa production gazière, selon les orientations données par Abdelmadjid Tebboune à la fin de l’année dernière.

«Nous produisons actuellement environ 102 milliards de mètres cubes de gaz, dont près de la moitié est consommée localement. J’espère qu’en 2023, nous atteindrons une production de 100 milliards de mètres cubes de gaz destinés exclusivement à l’exportation», a dit le président de la République, dans une étape marquée par une dynamique très favorable aux exportations de gaz par l’Algérie, poussant la compagnie nationale à multiplier les découvertes par deux, cette année, et ses volumes destinés notamment aux pays européens.

D’où d’ailleurs les nouveaux protocoles d’accord signés la semaine dernière entre Sonatrach et son partenaire italien ENI afin de renforcer l’interconnexion et la livraison vers l’Italie pour sa consommation interne mais aussi pour acheminer du gaz vers d’autres pays du Vieux Continent.

La position de force dont jouit actuellement l’Algérie sur le marché international du gaz a été mise en avant par le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel. La crise du gaz se poursuivra au moins jusqu’en 2026, a indiqué M. Hamel à la presse, jeudi, au sortir d’un entretien avec le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. «Ce qui signifie que la conjoncture sera favorable à l’Algérie durant les prochaines années, avec des recettes supplémentaires ainsi qu’à travers la position de force qu’elle aura dans ses négociations avec l’Europe», a expliqué le Secrétaire général du GECF. <

Articles similaires