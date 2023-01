Synthèse par Sihem Bounabi

Le groupe français Castel, présent en Algérie depuis 20 ans, a annoncé le rachat de la verrerie Alver à Condor dans l’objectif de renforcer «sa stratégie de diversification en développant une production verte et locale», souligne un communiqué de Castel annonçant cette acquisition.

Il est ainsi précisé que «Castel a signé une lettre d’intention avec Condor Electronique portant sur l’acquisition de 100% du capital d’Alver spa», soulignant que «cette opération confirme la volonté de Castel de développer son activité en Algérie où il dispose déjà de trois sites industriels, tout en œuvrant à la réduction de l’utilisation du plastique».

En effet, Gil Martignac pour Castel, cité dans le communiqué, a déclaré qu’«à travers cet investissement, nous soulignons notre engagement à la promotion d’emballages retournables, réellement recyclables et dont la production se fait exclusivement localement». Ajoutant qu’«il est le signe de la confiance renouvelée de Castel dans les perspectives d’avenir de l’économie algérienne et plus largement du continent africain».

Le groupe français affirme également que suivant sa stratégie visant à l’indépendance économique des pays où il est implanté, la production du verre de l’usine se fera essentiellement au travers d’intrants locaux, en particulier le sable. Il est aussi affirmé que «pour accompagner le développement à long terme de l’entreprise, des investissements significatifs dans l’appareil industriel ainsi que dans la formation du personnel seront initiés».

Le souci de la protection de l’environnement et la réduction de déchet plastique est également mis en exergue par l’acquéreur d’Alver qui souligne que «cet investissement répond à une volonté de Castel de favoriser l’indépendance de ses activités à l’égard des importations d’intrants et d’emballages et de réduire la part du PET (Polytéréphtalate d’éthylène, un plastique pétrosourcé) tout en aidant au développement du verre consigné et recyclable.»

Concernant cette opération soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, Abderrahmane Benhamadi, PDG de Condor, explique que «cette cession s’inscrit dans la logique de recentrage de Condor sur ses métiers historiques, et nous sommes heureux d’avoir trouvé en Castel un repreneur qui aura à cœur de pérenniser l’activité». Il est rappelé dans le communiqué que la verrerie Alver est le leader en Algérie dans la production et la commercialisation de produits en verre. Basée à Oran depuis plus de 70 ans, Alver produit des bouteilles et des pots en verre pour le marché local des boissons et des produits alimentaires, couvrant la majeure partie du marché local du conditionnement. Avec cette acquisition, Castel souligne ainsi qu’il aspire à renforcer ses capacités de production ainsi que le développement de ses ventes de bouteilles en Algérie et de faire de cette dernière une de ses bases pour l’exportation vers l’Afrique de l’Ouest et l’Europe». <

