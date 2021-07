Une délégation d’experts chinois est arrivée, dans la nuit de vendredi à samedi, pour inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du vaccin anti-Covid « Sinovac », au niveau de l’unité du Groupe « Saidal », a indiqué samedi un communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Selon le communiqué, la délégation d’experts chinois est arrivée à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine, vendredi soir, pour une visite en vue d' »inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du vaccin anti-Covid, Sinovac ». La délégation procédera à « des expertises techniques au niveau de l’unité de production qui relève du Groupe Saidal, dès la fin de la période de confinement sanitaire », a ajouté le ministère. Cette visite d’inspection se veut, selon la même source, « une étape très importante dans le planning de production du vaccin chinois en Algérie ». Le ministère de l’Industrie pharmaceutique avait affirmé dans un précédent communiqué, que cette visite à l’unité de Saidal de Constantine destinée à la production des vaccins anti-Covid, a été l’un des axes de la réunion du comité intersectoriel du suivi du projet de la production du vaccin anti-covid-19. Tenue jeudi au siège du ministère sous la présidence du ministre de l’Industrie pharmaceutique, cette réunion s’était déroulée en présence des cadres du ministère de l’Industrie pharmaceutique, de représentants du ministère des Affaires étrangères, de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, du Groupe Saidal et de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP). (

Articles similaires