La société chinoise Hisense de l’électroménager a signé mercredi soir un contrat de partenariat avec l’opérateur algérien Condor Electronics comme producteur et distributeur officiel en Algérie. Le contrat de partenariat a été signé par le président de Hisense Moyen-Orient et Afrique, Jason Ou, et le directeur général adjoint de Condor Electronics, Sami Mohammadi. A travers ce partenariat, Condor produira graduellement à partir de ce mois de novembre une large gamme de produits Hisense (téléviseurs, climatiseurs, réfrigérateurs, machines à laver et cuisinières) destinés au marché national, ainsi qu’à l’export. Au cours de la cérémonie, le président de Hisense Moyen-Orient et Afrique a déclaré que cette coopération faisait partie intégrante de la stratégie de base de Hisense visant à consolider et à développer ses activités en Afrique du Nord. «L’expérience et la présence de Condor Electronics sur les marchés locaux permettront à Hisense d’étendre ses empreintes commerciales et de pénétrer dans l’espace de vente au détail», a-t-il dit. De son côté le Directeur Général Adjoint de Condor Electronics s’est félicité de l’aboutissement de ce partenariat qui s’inscrit pleinement dans l’axe stratégique de Condor, qui «a toujours œuvré pour la création d’une industrie réelle, forte, avec un transfert technologique, et des taux d’intégration très appréciables», bénéficiant ainsi des avancées considérables marquant ces dernières années le climat d’affaires et d’investissements en Algérie.

L’accord Condor/Hisense permettra de «dynamiser le marché algérien et s’attaquer aux marchés régionaux, en diversifiant sa gamme de produits, avec des appareils de très haute qualité, fabriqués localement», a-t-il souligné. Par ailleurs, Hisense a également signé un contrat de parrainage avec l’équipe de football du Mouloudia d’Alger (MCA). Le contrat a été signé par le président Moyen-Orient et Afrique de Hisense, Jason Ou, et le président du conseil d’administration du MCA, Mohamed Hakim Hadj Redjem, en présence d’un représentant du groupe Sonatrach. M. Redjem s’est félicité de l’aboutissement de ce contrat, soulignant que cette réalisation constitue «un autre saut qualitatif en matière de bonne gestion des affaires du MCA». De son côté, le président de Hisense Moyen-Orient et Afrique a relevé que «le marketing par le sport a été crucial et a profité à la marque». Le nouveau maillot de l’équipe de football du MCA portant le logo de la société chinoise a été présenté lors de cette cérémonie. n

