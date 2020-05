Le complexe sidérurgique Tosyali, basé à Bethioua (Est d’Oran) vient d’obtenir une certification internationale lui permettant de produire des pipes de transport des hydrocarbures, a-t-on appris vendredi du directeur du commerce extérieur et des investissements de cette entreprise de droit algérien. Cette certification attribuée par l’organisme « American Petroleum Institute » (API) permettra au complexe de produire une gamme variée de pipes destinés au transport des hydrocarbures et de leurs dérivés, a indiqué à l’APS Azzi Ramzi. Le même responsable a précisé qu’avec cette certification, reconnue à l’échelle mondiale, l’entreprise renforcera sa position en répondant aux différents appels d’offres tant sur le plan national qu’international concernant l’acquisition de ce type de pipes. Avec ces nouveaux pipes, Tosyali Algérie enrichira sa gamme de produits très diversifiée répondant ainsi aux besoins des différents projets à l’échelle nationale et internationale, a-t-on indiqué. Par ailleurs, le complexe ambitionne d’assurer au marché national des produits de grande qualité nécessaires à la réalisation des multiples projets dont ceux de l’habitat, des infrastructures de base, des travaux publics et autres. Tosyali pourra également multiplier ses opérations d’exportation vers les pays étrangers, a-t-on précisé. Entré en exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont l’investisseur est un opérateur turc spécialisé dans la production sidérurgique, est composé de trois phases, dont la production totale a atteint en 2019, quelque 3 millions de tonnes de produits d’acier et dérivés, rappelle-t-on.

