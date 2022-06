Après deux années marquées par de multiples pénuries et perturbations dans la disponibilité des médicaments anticancéreux avec des conséquences dramatiques pour les malades, les pouvoir publics semblent prendre en charge sérieusement cette problématique avec les enchaînements d’annonces, œuvrant à rassurer sur la disponibilité de ces traitements à travers des solutions pérennes.



En effet, le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a poursuivi, hier, le lancement d’unités de production de médicaments anticancéreux avec l’inauguration, à Aïn Melilla, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, d’une unité de fabrication. Dans un moment historique, le ministre a présidé à l’inauguration d’une unité de fabrication de médicaments anticancéreux à pleine production et à haute valeur ajoutée. Une jeune entreprise algérienne, la Démocédès Pharma Algérie, produira des cytotoxiques, des thérapies ciblées et des thérapies hormonales, selon les normes internationales pour un coût d’investissement de 80 millions d’euros. Cette unité de fabrication de médicaments anticancéreux est équipée de matériaux pour produire des formes galéniques solides (comprimés et gélules) et liquides (flacons liquides et flacons lyophilisés). La capacité de production annuelle moyenne est de 23 à 30 millions d’unités par an pour les comprimés et gélules et 32 à 50 millions d’unités par an pour les injections lyophilisées (injectables et lyophilisés). La veille, soit samedi dernier, le ministre de l’Industrie pharmaceutique avait annoncé que cinq unités de production de médicaments anticancéreux seront mises en service avant le 5 juillet prochain à l’échelle nationale. S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à la fin de sa visite de travail et d’inspection, effectuée dans la wilaya de Constantine, il a précisé qu’il s’agit de trois unités réalisées à Alger, une unité dans la wilaya d’Oran et une autre dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Ces usines de fabrication de médicaments destinées aux malades atteints de cancer contribueront d’ici 2024 à satisfaire les besoins du marché national en matière de traitement contre le cancer. Pour rappel, c’est au mois de février dernier que le ministre de l’Industrie pharmaceutique avait affirmé que «l’année 2022 sera celle de l’oncologie», en fixant ainsi comme objectif, pour cette année, de «combler le vide de la pharmacie hospitalière en matière de médicaments contre le cancer». Il avait aussi annoncé que d’ici à la fin de l’année 2022, les problématiques liées à la pharmacie hospitalière en termes de disponibilité de médicaments anticancéreux seront totalement résolues. Soulignant qu’«il faut que nos concitoyens sachent que la meilleure façon d’assurer la disponibilité des produits est d’être autonome et indépendant».

Par ailleurs, concernant la centaine de médicaments anticancéreux importée en attendant qu’ils soient produits localement, le Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun, avait annoncé, jeudi dernier, que plus de 100 médicaments destinés aux malades atteints de cancer sont d’ores et déjà distribués au niveau des services d’oncologie des hôpitaux, en précisant que «le reste des médicaments sera reçu fin juin, début juillet prochain, au plut tard». Le directeur de la PCH avait également précisé que le budget alloué par le Trésor public à la PCH, «s’élève à près de 1,200 milliard d’euros par an, avec l’entière disposition des pouvoirs publics de le relever en cas d’augmentation des prix des médicaments sur le marché mondial». En soulignant que 60 % du budget de la PCH est consacré à l’acquisition des médicaments anticancéreux et aux traitements des maladies rares. Il a noté que le ministre de l’Industrie pharmaceutique avait également annoncé, le mois passé, l’attribution immédiate des programmes d’importation et des autorisations spécifiques aux médicaments anticancéreux s’effectuait à travers un couloir vert mis en place par le ministère, pour l’approvisionnement de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Afin d’impulser un nouveau souffle pour accélérer les procédures pour la disponibilité des médicaments anticancéreux, il avait également souligné que l’enregistrement des médicaments biosimilaires et génériques par l’ANPP permet une diversification et sécurisation des sources de financement à même de renforcer la disponibilité de ces médicaments, ainsi qu’une baisse importante des prix dans le cadre des appels d’offres de la PCH». L’importance de «la nécessité du suivi continu de la disponibilité et la traçabilité du circuit de ces produits, ce qui permet une meilleure couverture et prise en charge des patients cancéreux», a aussi été mise en exergue par le ministère de l’Industrie pharmaceutique. A propos de la traçabilité du circuit des médicaments anticancéreux, il y a plus d’un mois, le Directeur général de la PCH avait annoncé la mise mis en place d’un système de numérisation en vue de bien gérer les stocks et faire face aux ruptures de médicaments au niveau des hôpitaux, en précisant qu’«il s’agit d’un logiciel de régulation qui permet de gérer le stock de médicaments à toute heure et dans tous les hôpitaux». Rappelons, également, que le Pr Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d’oncologie médicale et chef de service d’oncologie du centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC), a relancé, il y a à peine une semaine, à trouver une solution pérenne pour la disponibilité de ces médicaments vitaux pour des malades dont l’état ne cesse de se détériorer dramatiquement. Il a ainsi, à mainte fois, répété ces deux dernières années que la situation de pénurie de médicaments affecte le CPMC, mais, également, au niveau des centres sur tout le territoire national. Rappelons que, suite aux appels de détresse des associations de lutte contre le cancer et des oncologues, adressés directement au président de la République Abdelmadjid Tebboune, une enquête de l’Inspection générale de la Présidence de la République a été ouverte sur instructions du président de la République sur les raisons de la pénurie de certains médicaments dont les anticancéreux, qu’il a qualifié «d’anormale».

