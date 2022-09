Partenaire historique de Sonatrach, ENI a constamment soigné sa position en Algérie pour devenir l’un des groupes les plus en vue du secteur énergétique dans notre pays.

Par Feriel Nourine

Ces derniers mois, le renforcement de la coopération gazière entre l’Algérie et l’Italie aura servi d’opportunité à la compagnie italienne pour se rapprocher davantage de son partenaire algérien et améliorer ses rendements à travers des opérations financières de grande envergure, mais aussi fructueuses pour elle.

Dans cette dynamique positive, ENI a annoncé, hier dans un communiqué, avoir acquis les activités de BP en Algérie, y compris les deux concessions de production de gaz In Amenas et In Salah, avec participation directe de 45,89% et 33,15% respectivement.

La cession des parts de la compagnie britannique avait été annoncée l’année dernière et confirmée par le PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar.

Les actifs de BP sont exploités conjointement avec Sonatrach et Equinor, et leur production de gaz et de liquides associés a débuté en 2006 et 2004 respectivement. En 2021, «ils ont produit environ 11 milliards de m3 de gaz, 12 millions de barils de condensats et de GPL», indique la même source.



«Contribuer aux besoins en gaz de l’Europe»

C’est pourquoi cette acquisition «a une grande valeur stratégique pour contribuer davantage aux besoins en gaz de l’Europe et renforce la présence d’ENI en Algérie», a indiqué le groupe, soulignant que «l’Algérie est un important producteur de gaz et un pays clé pour ENI».

L’opération devra, cependant, attendre la validation de l’Etat algérien. Mais ENI déclare déjà qu’avec les nouveaux contrats de Berkine South et des bloc 404/208 récemment signés, la décision de mercredi (hier ndlr) crée de nouvelles opportunités de développement synergiques, principalement axées sur l’augmentation de la production de gaz».

Le contrat de Berkine porte sur l’importante découverte de 140 millions de barils de pétrole brut et de gaz associé réalisée par Sonatrach et ENI, en mars dernier, et dont la mise en production a été annoncée pour le troisième trimestre 2022 par M. Hakkar.

Quant au contrat sur les blocs 404/208, situé dans le bassin de Berkine, il concerne un partenariat entre Sonatrach, ENI, l’américain Occidental Petroleum et le français Total Energie. Il inclut les deux blocs dans le plan visant à faire du bassin de Berkine le nouveau hub gazier du pays, comme en témoigne le montant d’investissement qui lui sera dégagé, soit près de 4 milliards de dollars.

Un méga-contrat en fait qui s’inscrit dans la cadre de la nouvelle loi (n°19-13) régissant les activités hydrocarbures, et porte sur le partage de la production.

Pour rappel, ENI est le premier groupe à avoir signé un contrat avec Sonatrach sous l’égide de cette loi qui offre de réels avantages aux investisseurs étrangers dans le secteur. Il s’agit d’un contrat d’exploration-production dans la même région de Berkine. Il a été paraphé en décembre 2021 et s’inscrit «dans le cadre du partenariat historique qui caractérise les relations entre les deux partenaires», avait souligné la compagnie nationale d’hydrocarbures dans son communiqué annonçant cette nouvelle opération la rapprochant davantage du groupe italien.

Le groupe est présent en Algérie depuis 1981, et compte sur la concrétisation juridique de l’acquisition auprès du groupe britannique et sur programmes de développement en cours dans le bassin de Berkine, en 2023, pour voir sa production en Algérie passer à «plus de 120 000 barils d’équivalent pétrole par jour, confirmant davantage ENI comme la principale société énergétique internationale opérant dans le pays», lit-on dans le communiqué.

Avant le communiqué d’hier relatif à cette acquisition, ENI a annoncé mardi qu’il allait investir 4,5 milliards d’euros dans l’amont par an jusqu’en 2025. «Nous nous engageons pleinement à investir 4,5 milliards par an dans l’amont pour mettre en ligne de nouveaux approvisionnements en gaz», a fait savoir son directeur général adjoint pour les ressources naturelles, Cristian Signoretto, lors de la 50e édition de la conférence Gastech qui se tient du 5 au 8 septembre à Milan (Italie).

M. Signoretto a mentionné le développement de projets GNL au Qatar et au Congo, ainsi qu’en Egypte et en Algérie. n