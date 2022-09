Après la décision du chef de l’Etat de hausser les prix d’achat des blés tendre et dur auprès des céréaliculteurs aux fins de booster la production céréalière du pays, c’est un autre dispositif de soutien qui est en voie d’élaboration.

Par Bouzid Chalabi

Il consiste, selon le Secrétaire général chargé des missions du Directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) Nasreddine Messaoudi, à relever le plafond des subventions accordées par les pouvoirs publics aux semences des blés, de l’orge et des légumineuses. Ce dernier, qui se prononçait devant la Commission de l’Agriculture, de la Pêche et de la Protection de l’environnement à l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une séance présidée par Ali Ben Sebgag, président de la Commission, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de production de céréales que vise à mettre en place le gouvernement. Révélant qu’une étude relative audit plafonnement des subventions des semences a été remis à la chefferie du gouvernement. «Par l’entremise de cette revue à la hausse du plafonnement des subventions, une autosuffisance en blé dur et orge sera possible», a-t-il informé. Nasreddine Messaoudi a également affirmé que l’OAIC est en mesure de fournir toutes les semences nécessaires aux agriculteurs de blé tendre, de blé dur, d’orge, de lentilles, de pois chiches et d’engrais sur la base de nouveaux prix «si le nouveau dispositif venait à être adopté en Conseil des ministres», a-t-il souligné. Il s’est aussi prononcé sur les raisons qui font que nous ne sommes pas encore arrivés à l’autosuffisance en blé dur et orge, évoquant en substance le déficit en pluviométrie. Et d’annoncer que «face à cette carence, l’alternative serait de développer l’irrigation d’appoint. C’est d’ailleurs une option que vient de cautionner le gouvernement».

Poursuivant dans ce sens : «Au nord du pays sa mise en œuvre est en cours, tandis que dans le Sud, c’est plutôt l’irrigation par pivot qui sera utilisée à partir de forages artésiens, compte tenu de la richesse du sous-sol en eau (nappe phréatique)». M. Messaoudi a également fait savoir que l’OAIC avait participé, au début septembre, à une réunion des représentants des ministères de l’Agriculture, de l’Industrie et des Ressources en eau, consacrée à «la conception d’une stratégie relative aux opérations de mécanisation, d’irrigation et de stockage en matière de céréaliculture et de production céréalière». Depuis, le groupe de travail intersectoriel (Agriculture, industrie, ressources en eau) tient des réunions périodiques «dans l’attente de constituer un dossier complet» à soumettre aux services du Premier ministre, a-t-il indiqué. S’agissant de la prochaine campagne labours-semailles, le responsable a révélé la mobilisation de tous les moyens, dans le cadre des instructions du Président de la République adressées aux walis à l’effet de poursuivre l’encadrement de ces opérations dont «le caractère est stratégique et important, notamment dans les circonstances actuelles», a-t-il conclu.



4 millions de tonnes de fourrages pour atteindre l’autosuffisance

De son côté, le directeur général de l’Office national des aliments du bétail (ONAB), Hassan Benzaza, a affirmé que le marché national avait besoin d’une production annuelle de 4 millions de tonnes de fourrages pour réaliser l’autosuffisance.

«L’Algérie a besoin d’une production annuelle de 4 millions de tonnes en vue d’atteindre l’autosuffisance», a déclaré M. Benzaza qui a annoncé «un important projet dans la wilaya de Béchar d’une capacité de production de 90.000 tonnes par an».

Relevant que les prix du maïs avaient reculé sur le marché mondial, il a indiqué qu’une quantité d’un à 1.5 million de tonne de maïs allait être importée à un prix raisonnable.

L’ONAB a été confronté à une situation «critique» du fait de la pandémie Covid-19, a-t-il dit, rappelant que les matières premières, importées à hauteur de 90% de l’étranger, avaient enregistré une hausse de prix.

Concernant le contrôle des produits importés, notamment les fourrages, M. Benzaza a indiqué que «l’Office dispose d’un laboratoire central et des laboratoires régionaux». Ces laboratoires sont en mesure de contrôler tous les produits importés pour déterminer la composition des aliments, a-t-il rassuré.

Lors du débat, les membres de la Commission ont mis l’accent sur la nécessité de réguler le marché national qui connait une flambé des prix, notamment des viandes rouge et blanche.

Ils ont insisté sur la disponibilité des fourrages et sur l’importance d’encourager les agriculteurs à diversifier leurs activités agricoles.

Des député» ont mis en exergue l’impératif de lutter contre les spéculateurs à travers des mécanismes devant permettre aux agriculteurs l’accès aux différents produits à des prix raisonnables.