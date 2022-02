Par Bouzid Chalabi

A la faveur de la prochaine ouverture d’une ligne maritime commerciale Alger-Dakar (Sénégal), comme l’a décidé le chef de l’Etat, laquelle viendra s’ajouter à celle similaire Alger-Nouakchott (Mauritanie) inaugurée tout récemment, l’Algérie va sans aucun doute grimper dans le tableau des pays fournisseurs du continent africain où elle occupe actuellement la 20e place, soit 0,4% du total des importations du continent.

C’est, en fait, une initiative attendue par les exportateurs nationaux, car, pour eux, l’idée de l’ouverture d’une ligne maritime Alger-Dakar ne date pas d’hier. « Cela remonte, en effet, à plusieurs années », précise à Reporters le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (anexal) Ali Bey Nasri, approché hier, pour savoir comment il a accueilli la décision du président de la République d’établir, dans les plus brefs délais, une liaison maritime Alger-Dakar après le lancement officiel de celle d’Alger-Nouakchott le 24 février dernier. Le président de l’Anexal considère que « l’ouverture de ces deux lignes maritimes, et à plus forte raison celle d’Alger-Dakar, est à l’avantage de nos exportateurs dont, jusqu’ici, les perspectives de viser les marchés des pays d’Afrique n’arrivaient pas à se concrétiser sur le terrain, étant donné le coût du fret de plus en plus très élevé des compagnies de transport maritime étrangères. D’autant plus que ces compagnies imposent à nos exportateurs que leurs marchandises soient embarquées à partir du port d’Oran pour des raisons de cabotage. Ce qui induit des délais d’arrivée à destination plus longs, parfois de plus de trois semaines. En somme, le coût du fret et les longs délais dans les opérations d’exportation ont découragé plus d’un de nos opérateurs ». Mais pour le patron de l’Anexal «ce ne sera plus le cas pour nos exportateurs car, dorénavant, par les décisions d’ouverture de ces deux lignes maritimes et les engagements de la compagnie nationale algérienne de navigation, la problématique de la cherté de la logistique et des longs délais ne va plus se poser ». Toujours dans ce même ordre d’idées, Ali Bey Nasri dira : « L’ouverture de ces deux lignes maritimes témoigne de la volonté politique des pouvoirs publics de booster nos exportations hors hydrocarbures. » Et de rappeler dans ce sens : « La mise en service de la ligne Alger-Nouakchott est intervenue tout juste un mois après l’idée du projet de liaison maritime entre les deux pays. C’est la preuve que les pouvoirs publics veulent passer à de plus grands volumes d’exportation. »

A propos de l’intérêt de ces deux nouvelles lignes maritimes, le président de l’Anexal souligne : « C’est avant tout des choix stratégiques dans le sens où elles représentent d’excellentes opportunités pour les produits made in Algeria de se faire une place dans les marchés des pays d’Afrique. » Sur ce dernier point, le président de l’Anexal reste convaincu que le made in Algeria a de fortes chances de gagner des parts de marché même si la concurrence est très rude. » Arguant dans ce sens que « nos produits sont non seulement d’une excellente qualité mais surtout très compétitifs ». Ali Bey Nasri estime enfin : « Libérés des contraintes du coût du fret et des longs délais d’exécution des opérations d’exportation, les opérateurs seront encouragés à multiplier leurs expéditions vers les pays à fortes potentialités de consommation. En somme, cela va susciter un réel engouement dans l’acte d’exporter.»

Ainsi tout porte à croire que l’objectif du gouvernement d’atteindre les 10 milliards de dollars d’exportation hors hydrocarbures, d’ici la fin de l’année, reste à la portée du pays.

