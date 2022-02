Par Kahina Sidhoum

L’avant-projet de loi relative à la promotion de l’investissement a été présenté en réunion du gouvernement, samedi 26 février 2022. Ce texte a été élaboré pour compléter et surtout modifier la loi de 2016, dont les dispositions sont considérées comme un frein à l’acte de création de projets et d’investissement dans notre pays. Il répond non seulement à de vieilles revendications des milieux d’entreprises et d’expertise sur la nécessité de libérer le champ de l’investissement, trop longtemps corseté par un embouteillage de textes juridiques et réglementaires contradictoires et donc paralysants, mais également à la volonté des pouvoirs publics de créer ce climat, toujours annoncé, jamais réalisé, autour de nos PME/PMI et de nos entreprises, en général. Une dynamique dont l’Algérie a besoin pour donner, enfin, corps au dessein de générer, aux côtés des revenus des hydrocarbures – un domaine sur lequel le chef de l’Etat a, de nouveau souligné le caractère stratégique, le 24 février dernier- un tissu industriel national capable de production et d’exportation dans les filières qui ne dépendent pas des richesses nationales non renouvelables.

L’avant-projet de loi sur l’investissement, destiné à être examiné en Conseil des ministres avant d’être soumis au suffrage parlementaire, vise à répondre, en effet, «aux enjeux de la relance de l’investissement productif et à mettre en adéquation le dispositif juridique régissant l’investissement avec l’environnement économique actuel ». Il traduit la volonté de l’Etat et du gouvernement à redonner à l’entreprise la voix qu’elle a perdue à force de solliciter durant des années des administrations et des guichets barricadés derrière les dispositions d’une loi 2016 aujourd’hui récusée par tous, mais également nourrie de la crainte réelle et constatée qu’une initiative de facilitation d’un projet d’investissement peut, par un effet d’emballement, tourner à la sanction, voire à la répression, comme on l’a constaté durant la séquence qui a vu l’engagement de la justice à s’attaquer aux affaires de prédation et de corruption.

Tournant salutaire, alors ? L’avant-projet de loi devrait au moins permettre de lever deux gros freins et deux entraves à l’investissement et dont la pertinence de protéger l’outil économique national n’a jamais été prouvée. Il s’agit de la règle 51/49% et du droit de préemption qui, bien que remis en cause dans la loi 2016, n’ont pas totalement disparu et ont concouru à aggraver l’image d’un climat algérien des affaires rétif aux grandes tendances internationales et à l’esprit d’entreprise.

A observer l’action actuelle du Médiateur de la République en faveur de l’entreprise, qui bénéficie sur le papier d’autres leviers que ceux actionnés par Brahim Merad pour le règlement de questions aussi diverses que redoutables comme l’accès au foncier industriel, par exemple, il y a également lieu de parier raisonnablement sur la volonté politique de l’Etat et du gouvernement à «dégripper » l’environnement entrepreneurial pour le rendre plus attractif.

Articles similaires