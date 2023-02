Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche à Alger, les présidents et les représentants des mouvements politiques de la République du Mali. L’audience s’est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf. «Nous remercions le Président Abdelmadjid Tebboune pour cet accueil chaleureux et nous saluons le rôle de l’Algérie dans le processus de paix et de réconciliation au Mali, mais aussi dans l’instauration de la sécurité et de la paix dans le pays», a déclaré le porte-parole des chefs et représentants des mouvements politiques du Mali à l’issue de cette audience.

Se félicitant du rôle que joue l’Algérie dans «la résolution des problèmes au Mali», il a indiqué que la rencontre avait permis de souligner l’engagement ferme de l’Algérie en faveur d’une «nouvelle dynamique de paix dans la région».

Il n’a pas manqué à cet effet de présenter ses remerciements à l’Algérie pour son rôle dans la région.

