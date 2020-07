Après avoir été reporté mercredi dernier, sur demande du collectif d’avocats de l’accusé principal, le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout a repris hier dans la difficulté au Tribunal de Sidi M’hamed. Le même collectif a exprimé le vœu de transférer le lieu de l’audience vers le tribunal de Dar El Beïda qui offrirait des conditions meilleures pour un procès où figurent d’anciens Premiers ministres et des notoriétés du monde de l’automobile. Après une heure de pourparlers et de conciliabules, la demande de la défense a essuyé un niet du président de la séance. Une voie a été alors balisée pour un procès qui a pris l’allure d’un véritable procès de la politique dite de montage automobile qui a fini par se révéler plutôt comme une arnaque monumentale avec la complicité des hauts responsables à la tête de l’Etat.

A propos de responsabilité, le procès de Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation en lien avec la corruption dont l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation en vigueur, a été une tribune pour les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, de réfuter les griefs retenus contre eux et leurs gestions respectives du secteur. Les deux hommes, en plus de vouloir se disculper derrière les procédures « illégales », ont chargé Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie et des Mines, en fuite à l’étranger.

L’ancien patron du RND n’a même pas jugé nécessaire de le nommer en le désignant par « celui qui est en fuite ». Se révélant plus tenace et combatif et argumentant chacune de ses réponses, Ahmed Ouyahia, le premier à être appelé à la barre, a tenté de tordre le cou aux accusations qu’il a rejetées en bloc relevant qu’il a déjà été condamné pour les mêmes faits par deux fois. «Je suis accusé de corruption mais je ne sais pas de la part de qui», s’est-il défendu. Je n’ai rien avoir avec l’affaire Tahkout puisqu’il était en activité avant que je ne devienne Premier ministre. Je ne lui ai absolument rien donné», a-t-il déclaré, en soulignant qu’au temps où « il était président du Conseil national d’investissement (CNI), les décisions n’ont jamais été contestées par les 12 membres du conseil ». « Je rejette toutes ces accusations (…) la politique du montage automobile était une politique de l’Etat », dira-t-il, relevant, en substance, avoir suivi la « réglementation dans le processus de sélection des opérateurs et d’octrois des marchés publics ». Il a soutenu devant le juge qu’au départ il y avait une liste de 89 opérateurs, puis elle a été ramenée à 40, soulignant que la décision étant par ailleurs prise par le CNI « dont le cœur nucléaire était l’Agence nationale du développement de l’investissement (Andi) ».

Des déclarations qui diluent des responsabilités, tout en pointant du doigt l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb. Quant aux facilités et avantages fiscaux dont ont bénéficié les opérateurs notamment des prix préférentiels pour le droit de douane et la TVA, Ahmed Ouyahia a indiqué que « toutes les facilitées ont été données en fonction de la loi (…) mais il y a eu de longues discussions à ce sujet au gouvernement. Le but était de créer des postes d’emplois, quant aux liquidités, elles seraient récupérées sur le long terme ».

Reprenant un style de défense similaire, Abdelmalek Sellal fera savoir qu’il n’était pas du rôle du Premier ministre d’étudier la conformité des propositions des opérateurs au cahier des charges. « En tant que Premier ministre, je n’ai pas de regard sur le cahier des charges, c’est le rôle du ministère de l’Industrie (…) c’est à l’Andi d’étudier le dossier d’investissement puis au ministère de l’Industrie de le valider », a-t-il dit. «Le dossier Tahkout a été étudié au niveau du CNI et a été validé à l’unanimité. Mais pour ce qui est des cahiers des charges, c’est le ministère de l’Industrie qui étudie le contenu et qui signe le document jugeant que toutes les conditions sont remplies», dit-il, tout en reconnaissant que le cahier des charges Tahkout « ne repose pas sur une assise réglementaire ».

Il a soutenu, à ce propos, que le montage des véhicules « n’est régi que par le décret exécutif 2000-75 qui a été complètement modifié par Abdeslam Bouchouareb, alors ministre de l’Industrie et des Mines, sans le promulguer ».

C’est à ce moment-là que le représentant du ministère public lui a signalé que le juge d’instruction a découvert que Tahkout n’a pas respecté le taux d’intégration dans le montage de véhicule. Visiblement gêné par cette question, Sellal répondra en affirmant avoir « instruit Bouchouareb de désigner une équipe pour contrôler le degré de conformité de Tahkout aux cahiers des charges. Mais un mois plus tard, je n’étais plus Premier ministre et je n’ai pas pu suivre cette affaire».

La défense de Tahkout a mis en exergue « des irrégularités », estimant que l’accusé est poursuivi notamment pour fraude fiscale alors que « la direction des impôts n’a pas porté plainte à ce jour », critiquant également le fait de ne pas avoir eu droit à accéder aux dossiers relatifs à cette affaire auprès du juge d’instruction. Les avocats de la défense ont appelé aussi à ce que le Trésor public et le ministère de l’Industrie ne soient pas constitués partie civile dans cette affaire, une demande refusée par le Tribunal vu que l’Etat est considéré comme « la principale victime dans cette affaire ». A suivre.<

Articles similaires