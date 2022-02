Le Procureur général près la Cour d’Alger a requis, lundi, des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme assorties d’amendes à l’encontre des accusés poursuivis dans l’affaire des filiales du groupe Condor des frères Benhamadi. Le parquet a requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre de l’accusé Omar Benhamadi ainsi qu’à l’encontre de Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant les principaux propriétaires des différentes filiales du groupe Benhamadi. Le procureur général a également requis, à l’encontre des 63 autres accusés, des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme assorties d’amendes de 2 millions de DA pour la majorité des accusés poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages. Le parquet a également requis contre les sociétés «Travocovia», «GB Pharma» et «Altrapco», le versement d’une amende de 40 millions de DA, avec confiscation de tous les biens saisis et des biens fonciers et mobiliers ainsi que le gel des comptes bancaires. Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé, en décembre 2021, une peine de cinq (05) ans de prison dont deux (02) avec sursis à l’encontre de Omar Benhamadi, assortie d’une amende d’un (01) million Da, pour conclusion de marchés illégaux et obtention d’indus avantages. Abderrahmane Benhamadi avait été condamné à une peine de quatre (04) ans de prison, dont deux (02) avec sursis, assortie d’une amende d’un (01) million DA, tandis que Smail Benhamadi a écopé d’une peine de deux (02) ans de prison ferme, assortie d’un (1) million DA. Les sociétés «Travocovia», «GB Pharma» et «Altrapco», filiales du groupe Condor avaient été condamnées, chacune, à verser une amende de quatre (04) millions DA et verser in solidum un montant de 10.000 Da au Trésor public. Le procès en appel de l’affaire des frères Benhamadi, propriétaires du groupe Condor, poursuivis pour «blanchiment d’argent, abus de fonction et financement occulte de partis politiques», s’est ouvert dimanche à la Cour d’Alger. L’accusé Omar Benhamadi a été auditionné dans l’affaire de réalisation de l’hôpital des brûlés à Skikda, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 60%, invoquant des problèmes d’ordre technique et administratif pour expliquer le retard accusé dans ce projet dont le délai de réalisation était fixé à 22 mois, notamment liés aux bureaux d’études, niant, en bloc, la charge, retenue contre lui, relative au financement occulte de partis politiques. De son côté, l’accusé Abderrahmane Benhamadi a nié les chefs d’accusation retenus contre les filiales du groupe Benhamadi, affirmant que la société «GB Pharma» importait légalement des médicaments, conformément au registre de commerce de la société qui l’autorise à exercer cette activité, en sus de son activité principale de fabrication de médicaments. La possession du droit de concession pour l’exploitation d’un terrain dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah est conforme à la loi, sachant que la société s’est acquittée des redevances, a-t-il soutenu. A une question du magistrat sur le développement de l’activité des filiales du groupe au moment où l’un des frères Benhamadi était à la tête d’un département ministériel en 2010, et la possibilité d’obtention d’avantages particuliers, notamment la conclusion de marchés par la société Condor Electronics avec des entreprises du secteur de la Poste et des Télécommunications, l’accusé a nié l’obtention des filiales du groupe d’un quelconque avantage, affirmant que l’essor de l’activité commerciale du Groupe a été favorisé par l’encouragement à l’investissement privé à l’époque. Interrogé sur le retard dans la réalisation d’une gare routière à Bordj Bou Arreridj, par la société «ALTRAPCO», les modalités d’obtention du marché, de montants financiers ainsi que les modalités de réception des avances, l’accusé Smail Benhamadi a invoqué des raisons techniques et administratives, notamment «l’absence d’un bureau d’études et de plans de réalisation du projet», faisant savoir que la société n’a toujours pas recouvré ses dus, sachant que la gare est actuellement en service. Une soixantaine d’accusés ont également été auditionnés. <

