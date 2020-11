La Cour d’Alger a reporté dimanche l’audience du procès en appel du député Baha Eddine Tliba au 22 novembre prochain.

La décision portant report de l’audience du procès en appel de l’affaire Baha Eddine Tliba, poursuivi pour «blanchiment d’argent, octroi d’avantage et infraction à la réglementation de change et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger», intervient à la demande du collectif de défense de l’accusé.

Septembre dernier, le tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé une peine de prison ferme de 8 ans, assortie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre du député.

