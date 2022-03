PAR NAZIM B.

Le verdict dans l’affaire Tayeb Louh sera rendu le 7 mars, a affirmé le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed qui a requis, avant-hier, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une période d’inéligibilité de 5 ans contre l’ancien ministre de la Justice. Ce dernier a été poursuivi, dans cette affaire, pour plusieurs chefs d’inculpation, dont notamment abus de confiance, trafic d’influence et entrave au bon déroulement de la Justice.

L’autre accusé dans cette affaire, Tarek Noah Kouninef, risque, lui également, 10 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un million de dinars, soit la peine requise par le tribunal algérois.

L’homme d’affaires est poursuivi pour «abus de fonction, avec confiscation de tous les biens, les fonds et les comptes saisis sur instruction du juge d’instruction».

En ce qui concerne l’ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayeb Benhachem, poursuivi pour les mêmes chefs d’inculpations, le procureur a requis 8 ans de prison ferme.

Pendant les plaidoiries, le procureur a indiqué que les faits de cette affaire remontaient à 2014 quand le groupe Kouninef dont les propriétaires étaient proches des cercles de la décision avait importé de ciment surfacturé pour bénéficier des avantages douaniers, en témoignent «les instructions données par les accusés Louh et Benhachem et leurs menaces, d’où la non-application les mandats d’arrêts et le mise en détention de Tarek Kouninef».

A noter que le procès qui a débuté au pôle pénal financier et économique au Tribunal de Sidi M’hamed (Alger), après moult reports, s’est distingué par les accusation de Tayeb Louh contre Belkacem Zeghmati, deux noms qui ont eu à occuper les destinées du ministères de la Justice.

Pour Tayeb Louh, c’est Belkacem Zeghmati qui a «orchestré un procès politique» contre lui, se considérant «victime d’un règlement de compte politique», s’estimant «innocent» de toute interférence dans le travail des juges.

Dans ce dernier point, Louh répondait à l’accusation selon laquelle «il a demandé à des magistrats de Mostaganem de disculper Tarek-Noah Kouninef», poursuivi, en 2016, dans des affaires liées à des infractions au code des changes.

«J’étais président du Syndicat des magistrats. Je suis le premier à défendre les juges. Comment pouvais-je les malmener ?», s’est-il interrogé dans sa réponse au juge.

