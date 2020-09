Le comité de soutien au journaliste Khaled Drareni, représenté hier par les avocats Abdelghani Badi, Zoubida Assoul et Mustapha Bouchachi, est longuement revenu sur la condamnation du journaliste à 2 ans de prison ferme par la Cour d’appel d’Alger.

Une décision «injustifiée» et «surprenante» pour les trois avocats, qui intervenaient sur le média en ligne «Radio M». Maître Zoubida Assoul a précisé que «la décision en appel a surpris tout le monde, Khaled Drareni n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, et je parle en connaissance de cause, après consultation du dossier.»

Pour rappel, le journaliste Khaled Drareni, placé sous mandat de dépôt en mars dernier pour «incitation à attroupement non-armé» et «atteinte à l’intégrité du territoire», avait été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme, une peine réduite en appel à deux ans. Et à ce propos, les avocats ont expliqué hier que la décision de faire appel avait été prise en concertation avec leur client. «La demande d’appel a été déposée après consultation de notre client», l’avocate Zoubida Assoul précise ici que «pour Khaled Drareni, le fait de ne pas faire appel aurait été une reconnaissance de culpabilité». Ainsi, les faits qui lui sont reprochés par la justice sont des «prétextes», ont en substance révélé les trois avocats. Abdelghani Badi, contestant notamment tout autre motif que «le travail de journaliste», «l’idée que K. Drareni ait été condamné pour autre chose que son métier est totalement erronée (…) On dit aussi qu’il aurait travaillé sans autorisation, en quoi cela justifierait de le poursuivre pour atteinte à l’intégrité de l’Etat». Mustapha Bouchachi ajoutant en ce sens : «Je rappelle qu’il a été arrêté plusieurs fois, et chaque fois on lui a demandé de ne plus couvrir les manifestations du Hirak (…) et à chaque fois il a dit qu’il faisait son travail, qu’il couvrait le Hirak, mais aussi les manifestations de soutien au gouvernement et aux élections».

Quant aux suites qu’ils espèrent pour cette «affaire», les trois avocats sont restés très évasifs, expliquant uniquement, et en réponse à une question d’un journaliste, qu’une éventuelle révision de la peine par la justice était toujours possible, «même après le dépôt de l’appel, il est toujours possible que la peine soit révisée». Des voies juridiques «existent encore», comprendra-t-on en substance. Et toujours dans la même idée, Me Assoul a également ajouté à la fin de la rencontre que Khaled Drareni se portait relativement «bien». «Il m’a dit qu’il était en bonne santé, qu’il passe des visites médicales.» Mustapha Bouchachi ajoute pour sa part que «son moral est élevé (…) mais il est clair que son incarcération a un impact sur lui». n

