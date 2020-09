Le verdict du procès en appel du journaliste Khaled Drareni et des deux militants Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, sera prononcé la semaine prochaine, le 15 septembre. Décision annoncé par le juge de la Cour d’Alger ce mardi soir, aux environs de 22h15, après les plaidoiries des avocats. Quelques heures avant le parquet avait requis quatre ans de prison ferme et 50 000 DA d’amende contre les trois inculpés. En première instance, devant le tribunal de Sidi M’hamed, Khaled Drareni avait écopé d’une peine de trois ans de prison ferme alors que Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche avaient été condamnés à deux ans de prison dont quatre mois fermes.

