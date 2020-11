Le Procureur de la République près tribunal de Sidi M’hammed a requis, jeudi, une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million de Da à l’encontre des anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis pour octroi d’indus privilèges aux frères Benhamadi, propriétaires du Groupe Condor. Le procureur de la République a également requis une peine de 3 années de prison, assortie d’une amende d’un (1) million de Da à l’encontre d’Abdelghani Zaâlane, poursuivi dans cette affaire, en sa qualité de Directeur de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika qui s’était porté candidat à Présidentielle annulée d’avril 2019. Le Parquet a également requis l’expropriation de tous les biens appartenant aux accusés. Ouyahia et Sellal sont accusés d’octroi de privilèges injustifiés au Groupe Condor et ses filiales, dont des facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrication de médicaments »GP Pharma » dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah (ouest d’Alger), laquelle était gérée par l’ancien ministre de la Poste et des Technologies, Moussa Benhamadi, décédé en juillet dernier à la prison d’El Harrach, des suites de la Covid-19. Le Groupe Condor a également bénéficié de facilitations illégales par Ouyahia et Sellal, pour la réalisation d’un centre dédié aux brûlés à Skikda par la société ‘Travocovia’, une des filiales du Groupe Condor. Les frères Benhamadi sont poursuivis pour avoir contribué au financement de la campagne électorale de l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika, à travers un compte bancaire ouvert spécialement pour recevoir des contributions financières de la part de parties qui n’avaient aucun rapport avec les élections.

Articles similaires