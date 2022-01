Par Nadir Kadi

Le procès pour «corruption» mettant en cause l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil, aux côtés, notamment, de l’ex-PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, et de son adjoint Abdelhafidh Feghouli, a de nouveau été reporté, hier, par les juges du pôle pénal économique et financier près le Tribunal de Sidi M’hamed. La décision de la justice, qui décale l’ouverture du dossier d’une nouvelle semaine, en fixant l’audience au 24 janvier prochain, a été prise au regard de l’absence des avocats de la défense. Ces derniers sont, en effet, en grève illimitée depuis jeudi dernier, en réponse à l’appel de l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa).

Jugement des anciens, et principaux, responsables du secteur de l’Energie de la présidence Bouteflika, le dossier établi par la justice contre Chakib Khelil et ses co-accusés met en avant des soupçons d’irrégularités dans la gestion et le suivi du dossier de réalisation du complexe de gaz naturel d’Arzew (Oran). L’accusation retient, en effet, selon l’APS, les charges «d’octroi de privilèges injustifiés», «abus de fonction» et «conclusion de marchés en violation de la législation et des lois, conformément à la Loi n 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption». Et les «complicités» seraient également très nombreuses, d’anciens cadres du Groupe Sonatrach et plusieurs entreprises étrangères activant dans le secteur de l’énergie seraient en ce sens poursuivis et devraient comparaître dans cette affaire, qui aurait causé des pertes financières injustifiées à l’Etat. La justice précise en ce sens que le Trésor public et le Groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles.

Jugement qui s’annonce particulièrement complexe, il est également à rappeler que le principal accusé est «en fuite» à l’étranger et sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la Cour suprême en août 2019. Et à ce titre, il est à souligner que le nom de Chakib Khelil apparaît dans plusieurs affaires, scandales et enquêtes judiciaires en Algérie, mais également en Italie. L’un des principaux dossiers reste en ce sens l’affaire dite «Sonatrach 2» qui a été instruite par le Parquet de Milan avant que le mandat d’arrêt ne soit annulé pour «vice de forme». Quant à la date du 24 janvier, fixée aujourd’hui pour l’ouverture du procès lié au complexe de gaz naturel d’Arzew, elle reste à l’heure actuelle hypothétique. Les avocats en grève apparaissent, en effet, déterminés à poursuivre leur mouvement contre la réforme de la fiscalité définie dans la loi de finances 2022. Les représentants de la corporation, qui annoncent depuis dimanche un «taux de suivi de 100% au niveau national», conditionnent le retour à la normale au gel de la réforme ou du moins au lancement d’un dialogue avec le gouvernement. Et ce dernier n’a pour le moment pas encore réagi à la protestation des avocats. n

