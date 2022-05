Par NAZIM B.

Le procès en appel de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh, et dans lequel sont poursuivis Saïd Bouteflika, Ali Haddad et d’autres anciens cadres du ministère de la Justice, a débuté hier. Mais, après une heure du début du déroulement du procès, Tayeb Louh, poursuivi dans cette affaire de plusieurs chefs d’inculpation, dont notamment, «abus de confiance, trafic d’influence et entrave au bon déroulement de la Justice», a été pris d’un malaise. Suite à quoi son collectif de défense a demandé le report, une demande que le président de la séance a acceptée en programmant le procès pour le 22 mai.

Parmi les dossiers pour lesquels est accusé Tayeb Louh figurent son «intervention» pour l’annulation du mandat d’arrêt international émis contre l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, «falsification de documents de candidats lors des élections législatives de 2017». Il est aussi accusé d’avoir «influencé le traitement de dossiers» à travers lesquels Ali Haddad et Mahieddine Tahkout «ont bénéficié de privilèges et de faveurs».

En première instance, le tribunal criminel de Dar El Beïda a condamné, le 13 octobre dernier, l’ex-ministre de la Justice à une peine de 6 ans de prison ferme. Le même accusé a été condamné à une amende de 200 000 DA. L’ancien inspecteur général du même ministère, Tayeb Belhachemi, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 200 000 DA. Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été également condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA. L’homme d’affaires Ali Haddad a écopé de la même peine. Le tribunal a acquitté les autres accusés, à savoir l’ancien Secrétaire général du ministère de la Justice, Laâdjine Zouaoui, les juges Mokhtar Belahrach, Samoun Sid Ahmed, Khaled Bey, ainsi que l’avocat Derfouf Mustapha. L’ex candidate aux législatives de mai 2017 pour la circonscription de Ghardaïa, Meriem Benkhalifa, a également été acquittée. Ces derniers étaient poursuivis pour leurs interventions, sur instructions de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh, dans la falsification de documents officiels et de jugements.

A rappeler que le procès en première instance et qui débuté au pôle pénal financier et économique au Tribunal de Sidi M’hamed (Alger), après moult reports, s’est distingué par les accusations de Tayeb Louh contre Belkacem Zeghmati, deux noms qui ont eu en charge les destinées du ministère de la Justice. Pour Tayeb Louh, c’est Belkacem Zeghmati qui a «orchestré un procès politique» contre lui, se considérant «victime d’un règlement de compte politique», s’estimant «innocent» de toute interférence dans le travail des juges. Sur ce dernier point, Louh répondait à l’accusation selon laquelle «il a demandé à des magistrats de Mostaganem de disculper Tarek-Noah Kouninef», poursuivi, en 2016, dans des affaires liées à des infractions au code des changes. «J’étais président du Syndicat des magistrats. Je suis le premier à défendre les juges. Comment pouvais-je les malmener ?», s’est-il interrogé dans sa réponse au juge. n

