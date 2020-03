Au cinquième jour du procès de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel et des membres de sa famille, il a été question des plaidoiries des avocats de la défense. Ces derniers ont réclamé l’innocence des accusés. En dépit des lourdes charges retenues contre Abdelghani Hamel et les membres de sa famille, poursuivis dans plusieurs affaires de corruption principalement liées au « blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux », les avocats ont tenté de minimiser les faits et de plaider l’innocence de leurs clients. C’est ainsi que la défense de l’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane, a essayé de disculper son client en expliquant qu’« il a reçu l’ancien DGSN dans le cadre de ses prérogatives et que l’examen du dossier d’investissement des fils de Hamel s’est effectué par une commission spécialisée ». Idem pour les avocats de l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, qui ont eu la même stratégie de défense en expliquant que leur client « a appliqué les instructions des anciens ministres de l’Intérieur et Premier ministre ». Même topo s’agissant des avocats d’Abdelghani Zaâlane, ancien wali d’Oran. Lesquels ont fait observer que leur client « a eu les mêmes mesures lors de l’exercice de ses fonctions au poste de wali d’Oum Bouaghi et de Béchar ». A l’heure où nous mettions sous presse, les plaidoiries se poursuivent pour les autres accusés ciblés par le réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. Pour rappel, ce dernier a requis lundi vingt ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel et de son fils Amiar, et quinze ans de prison ferme à l’encontre de ses autres enfants, Mourad, Chafik et Chahinaz et dix ans de prison à l’encontre de son épouse, Annani Salima, assortis d’une amende de huit millions de dinars chacun, outre la confiscation de leurs biens saisis et comptes bancaires. Tout comme, il avait requis une peine de dix ans de prison assortie d’une amende de 1 million DA à l’encontre de l’ex-directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Rehaimia, et l’ex-directeur des Domaines de la wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali. Une peine de huit ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million DA a aussi été requise à l’encontre de l’ex-directeur de la Régie foncière de la ville d’Alger, Maâchi Fayçal, l’ancien Directeur de l’Industrie par intérim de la wilaya d’Oran, Khaldoun Abderrahim, et l’ancien directeur des domaines de la wilaya d’Oran, Maalam Samir. S’agissant du chef du service technique à l’Agence foncière d’Alger, Hmirat Djelloul, et Chenine Nacer, un cadre à la direction des Domaines à la wilaya d’Alger, il avait requis contre eux une peine de 8 ans de prison.<

