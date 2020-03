Le verdict du procès de Karim Tabbou, militant et porte-parole de l’Union démocratique et sociale (UDS, non agréée) sera prononcé le 11 mars prochain. Décision prise par le tribunal de Sidi M’Hamed, ce jeudi matin. Un procès qui aura duré toute la journée de mercredi et qui s’est terminé il y a quelques minutes, à 4h heures du matin.

Quelques heures avant le procureur général avait requis contre Karim Tabbou 4 ans de prison ferme.

Lire l’article de « Reporters »: « Tribunal de Sidi M’hamed : 4 ans de prison ferme requis contre Karim Tabbou«

Lire également :« En détention provisoire depuis fin septembre : Le jugement de Karim Tabbou attendu aujourd’hui »