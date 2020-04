Le Tribunal de Bir Mourad Raïs a condamné, hier, le journaliste Sofiane Merrakchi à huit mois de prison ferme. Le Parquet avait requis deux ans de prison ferme contre le journaliste qui devrait ainsi être libre le 26 mai prochain. Sofiane Merrakchi a été placé en détention préventive à la prison d’El Harrach le 26 septembre 2019 pour «recel de matériel« et «fourniture d’images des manifestations du vendredi 20 septembre à la Chaîne Al Jazeera et d’autres médias étrangers«. Des accusations qui posent les questions de la relation et la latitude de travail avec les médias étrangers, notamment les télévisions. Le journaliste s’est toujours défendu de ces charges, et que l’usage de matériel est disponible sur des sites de vente sur Internet. Le journaliste correspondant de la Chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen avait entamé, le 30 janvier dernier, une grève de la faim «jusqu’à ce qu’une date de procès soit fixée par les autorités judiciaires«.



Tabbou «sera défendu par plus de 100 avocats«

D’un autre côté, le procès de Karim Tabbou aura lieu aujourd’hui au Tribunal de Koléa. Il s’agit du procès lié à sa première arrestation, le 11 septembre 2019, et libéré le 25 septembre par le Tribunal de Koléa, avant son arrestation le 26 septembre et sa mise sous mandat de dépôt par le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Pour rappel, Karim Tabbou a été condamné en appel par la Cour d’Alger à un an de prison ferme alors qu’il devait quitter la prison de Koléa le 26 mars dernier. Une condamnation qui aura suscité une vive réaction de la part de la défense qui dénoncera les conditions du déroulement du procès jugées irrégulières. Dans une période de confinement, le procès d’aujourd’hui s’annonce tout aussi tendu. Karim Tabbou «sera défendu par plus de 100 avocats«, annonce l’un d’eux, Maître Abdelghani Badi. D’autre part, le président de l’association Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) Abdelouahab Fersaoui devrait incessamment connaître son sort. Le verdict dans le procès le concernant est prévu pour aujourd’hui. Le Procureur de la République avait requis deux ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA à l’encontre du prévenu. Arrêté le 10 octobre dernier à la fin d’un sit-in, organisé en soutien aux détenus d’opinion devant le Tribunal de Sidi M’hamed, Fersaoui est depuis placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach. Les avocats de la défense, qui avait plaidé au Tribunal de Sidi M’hamed dans une salle vide à cause des mesures de confinement liées à la pandémie, ont demandé sa relaxe. «Fersaoui est poursuivi pour deux chefs d’inculpation prévus dans les articles 74 et 79 du code pénal. Le premier parle d’entrave à la circulation de matériel militaire ou l’organisation d’une action violente. Le second évoque l’atteinte à l’intégrité du territoire national. Nous avons signalé que pour les mêmes chefs d’inculpation, la justice a relaxé en première ou en deuxième instance des détenus injustement incarcérés. Fersaoui est un homme intègre qui n’a pas attenté à l’unité nationale. Son dossier est politique«, avait plaidé Me Hocine Klioua, membre du collectif de la défense. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADDH), affirme, lui, être convaincu que l’arrestation de Fersaoui est «arbitraire« et que les chefs d’inculpation invoqués à son encontre sont «infondés«. «Au fond, il s’agit d’un procès politique contre un militant incarcéré pour ses opinions et son engagement. Le procès se déroule dans une situation particulière», dira-t-il, espérant que le Tribunal de Sidi M’hamed «se saisisse de cette opportunité pour se ressaisir et reconquérir la confiance des justiciables«.

